Liberec - Na Technické univerzitě v Liberci dnes představili druhou generaci bundy, která má zajistit větší bezpečnost cyklistů, motocyklistů nebo in-line sportovců na silnicích. Stejně jako bunda první generace z roku 2014 svítí a signalizuje změnu směru. Systém je ale jednodušší - stačí obléknout a vyjet, řekl dnes ČTK vedoucí výzkumného týmu Antonín Havelka z liberecké katedry oděvnictví. Díky tomu bude bunda podle něj levnější a pro cyklisty dostupnější.

Právě vysoká cena blížící se 10.000 korun byla jedním z důvodů, proč se bunda první generace příliš neprodávala. Bunda byla vybavena bezdrátovou vysílací částí s přijímačem na řídítkách bicyklu. Cyklista přepínačem na řídítkách dával pokyn pro aktivaci signalizace odbočování na bundě. Po skončení odbočování musel signalizaci vypnout. "Řešení vyžadovalo vysílač na řidítkách a přijímač na bundě. Tento systém fungoval spolehlivě, ale vyžadoval od cyklisty další činnosti navíc, které mohly odpoutávat pozornost od silničního provozu," popsal slabiny první bundy Havelka.

U nové generace tohle odpadlo. Bunda obsahuje modul, který ovládá zapnutí a vypnutí včetně zvukové signalizace a obsahuje také diodu, jež informuje o stavu baterie v modulu. "Signalizaci díky snímačům ovládá cyklista přímo. Když ukáže pohybem ruky změnu směru jízdy, aktivuje tím signalizaci a po ukončení manévru se sama vypne," řekl Havelka. Největším problémem bylo podle něj vyřešit, aby systém reagoval pouze při ukazování změny směru jízdy a ne třeba, když se cyklista podrbe na hlavě. Světelný signál je za běžných podmínek vidět na vzdálenost 250 metrů, baterie vydrží kolem deseti hodin jízdy, pak je třeba ji dobít.

Navenek jde o běžnou reflexní cyklistickou bundu, ve které jsou ale zabudované osvětlovací LED diody a je v ní i elektronické zařízení. Přesto ji lze po odpojení malé krabičky elektroniky běžně prát. Bunda je z paropropustného materiálu, aby dobře odváděla pot cyklisty při jízdě. Zároveň je částečně odolná proti dešti. Na vývoji bundy spolupracovaly s univerzitou i komerční firmy. "Na trhu by se měla objevit na podzim letošního roku," doplnil Milan Baxa ze společnosti Applycon, která na vývoji bundy s univerzitou spolupracuje. Cena by se podle něj měla pohybovat mezi 4000 a 5000 korun.

Podle Martina Faráře z Besipu může bunda výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, ale třeba i chodců na silnicích zejména za snížené viditelnosti. Tyto skupiny patří v silničním provozu k nejzranitelnějším. "V roce 2016 bylo celkem 4000 dopravních nehod s účastí cyklisty, do 30 dní od nehody zemřelo na následky 40 cyklistů. Většinou za to nemohli sami," řekl Farář. Mnoho nehod bylo způsobeno špatnou viditelností, a ne jen za šera či tmy. "Často se setkáváme s tím, že cyklista je v provozu málo zřetelným účastníkem," dodal. To by mohla bunda pomoci zlepšit.