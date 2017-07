Praha - Pravidelná přímá spojení z pražského Letiště Václava Havla se od 21. srpna rozšíří o linku do katarského Dauhá. Ke konci října přibude dalších osm spojů irského nízkonákladového dopravce Ryanair mimo jiné do Krakova, Barcelony a Eindhovenu. Od 3. listopadu přibude další spojení Prahy s Birminghamem od společnosti Jet2.com. ČTK to dnes řekla mluvčí pražského letiště Marika Janoušková.

Na trase Praha - Dauhá bude zpočátku létat Airbus A320 společnosti Qatar Airways s kapacitou 144 míst. "Na tuto linku chtěly Qatar Airways původně připravit větší letoun, pravděpodobně nový model Dreamlineru s kapacitou 250 míst, ten ale zatím nasazený nebude. Mohl by se na pražském letišti objevit už na jaře 2018," uvedla v tiskové zprávě ředitelka prodeje letenek ve Student Agency Věra Janičinová. Ročně má podle odhadů letiště spojení, které bude provozované každý den, využít na 40.000 cestujících.

Z novinek irského Ryanairu budou mít největší frekvenci linky do Eindhovenu a Barcelony, které budou rovněž létat každý den. Pět týdenních frekvencí je naplánováno pro linku do Budapešti, o jednu frekvenci méně na trase do Madridu. Třikrát v týdnu budou letadla Ryanairu z Prahy létat do Boloně a Edinburghu a dvakrát týdně do Krakova a Malagy. Podobně Jet2.com plánuje létat mezi Prahou a Birminghamem dvakrát v týdnu.