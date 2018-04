Praha - V létě by mohlo do ČR přijet až 4,5 milionu zahraničních turistů, meziročně o osm procent více, odhaduje agentura CzechTourism. Za celý rok pak očekává 11 milionů návštěvníků z ciziny, kteří se v tuzemsku ubytují. Podobně má růst i počet domácích turistů. Zájem Čechů o letní dovolenou v tuzemsku letos stoupl o pětinu. S rostoucími příjmy se zvyšuje i poptávka po dražším ubytování a lepších službách. Největší zájem je o jižní Čechy a jižní Moravu. Vyplývá to z údajů rezervačního portálu Hotel.cz.

Největší zájem je o prvních 14 dní prázdnin. I díky tomu, že v prvním červencovém týdnu lze dva dny dovolené díky svátkům ušetřit. Dalším exponovaným termínem je pak první týden v srpnu.

"S příznivou ekonomickou situací zaznamenáváme znatelný nárůst kvality ubytování služeb a současně i ubytovacích kapacit. Letos evidujeme o 20 procent vyšší zájem o letní terminy než v minulém roce," uvedl manažer Hotel.cz Milan Petr.

Jako první mizí kapacity v hotelech a penzionech s nejlepšími recenzemi. "Počet zobrazení sekce s recenzemi nám meziročně vzrostl o 50 procent. Jako bezpečné vodítko slouží hostům certifikát kvality, který zařízení získává právě na základě nezávislých recenzí," dodal Petr.

Asociace cestovních kanceláří ČR letos očekává nárůst prodejů zájezdů a pobytů v ČR o desetinu. Největší zájem je o jižní Čechy a jižní Moravu. "České cestovatele láká čím dál tím více zážitková turistika, zajímají je návštěvy hradů a památek, koncerty na hradech a podobně," dodal předseda asociace Vladimír Dolejš.

Turisty vyhledávané jsou tradiční historické lokality pod patronátem UNESCO - Český Krumlov a Lednice. Průměrnou cenu dvoulůžkového pokoje na jihu Čech či Moravy lze očekávat podle portálu kolem 1200 Kč za noc.

V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo rekordních 20 milionů turistů. Služby turistických pronájmů Airbnb loni pak využilo přes milion lidí. Do vývoje příjezdového cestovního ruchu se vedle globálních trendů promítla hlavně rostoucí popularita Česka jako bezpečné destinace. Návštěvníků ze zahraničí bylo 10,2 milionu, domácích turistů přijelo 9,9 milionu. Nejvíc cizinců přijelo tradičně z Německa.