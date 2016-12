Moskva/Soči - Zatím nic nenaznačuje, že na palubě ruského vojenského letadla, které spadlo v neděli do Černého moře, nastal výbuch nebo požár. S odvoláním na bezpečnostní zdroje to oznámila ruská agentura TASS. Sdělila také, že dešifrování údajů ze záznamníku o letu může trvat i několik týdnů podle toho, v jakém stavu skříňka je.

Jednu z tzv. černých skříněk se dnes podařilo vyzdvihnout z moře a má být zaslána k analýze do Moskvy.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu, kterého citovala agentura Interfax, sdělil, že se intenzivně pracuje na vyšetřování, aby se příčina neštěstí objasnila.

Podle ruských agentur se nenašly na dosud nalezených troskách žádné stopy výbušnin. Z vody bylo dosud vytaženo podle Interfaxu 12 obětí a 156 kusů lidských těl.

Letadlo typu Tu-154 se zřítilo krátce po startu ze Soči, kde mělo mezipřistání na trase z Moskvy do Sýrie. Kromě osmičlenné posádky v něm bylo 84 pasažérů, z nichž většina byli členové ruského uměleckého armádního souboru Alexandrovci. Nikdo z 92 osob neštěstí nepřežil.

Příslušník pobřežní stráže, který byl svědkem nehody, řekl, že letadlo místo toho, aby nabíralo rychlost, zpomalovalo. Mělo zvednutou přední část a postupně se blížilo zadní částí k hladině, až na ni narazilo. Podle tohoto svědka, jehož citovala agentura RIA Novosti, bylo letadlo v poloze motocyklu jedoucího jen po zadním kole.

Pátrací později týmy našly další tři části letadla ruské armády, které se v neděli zřítilo do Černého moře. Mezi nalezenými troskami je i motor.

Vyšetřovatelé našli první skříňku se záznamy o letu z ruského letadla, které v neděli spadlo s 92 lidmi na palubě do Černého moře. O nálezu dnes informovala ruská agentura TASS, podle níž už bylo zařízení vyzvednuto z vody.

Nalezená skříňka je v dobrém stavu a obsahuje záznam o letu, což by mělo pomoci objasnit příčinu nehody. Skříňka, která byla vyzvednuta z hloubky 17 metrů, bude co nejrychleji zaslána do Moskvy, kde budou údaje analyzovat odborníci ministerstva obrany.

Ruští představitelé vylučují, že příčinou mohl být teroristický útok. Vyšetřovatelé se kloní k hypotéze, že za pádem stroje byla chyba pilota, nekvalitní palivo nebo technická závada.

Zatím se podle ruských agentur našla celá těla 12 mrtvých a 156 částí lidských těl. Ministerstvo obrany oznámilo, že v hloubce asi 30 metrů se našlo dalších pět kusů havarovaného stroje. Podle agentury Reuters pátrací týmy už určily polohu i další záznamové skříňky, která je ale zatím stále ve vodě.