Liberec - V lesích a na loukách Libereckého kraje výrazně přibylo druhů hub, které se dají sbírat. Zatímco před měsícem jich bylo pět až deset, nyní jich je nad 50. ČTK to dnes řekl mykolog Zdeněk Pelda.

"Sortiment se stále rozšiřuje," uvedl mykolog. Podle něj rostou hřibovité houby, poměrně hojně kozáci, málo křemenáče. "Najdete lišky. Kdo sbírá holubinky, je krásný pestrý výběr. Dají se najít (muchomůrky) růžovky, kterých je také hojně," řekl Pelda.

Houby lze podle něj najít zejména v místech, kde v minulých dnech vydatně pršelo. "Kde napršelo několikrát po sobě, tak pravděpodobnost je vysoká. Především ve vyšších polohách jsou nálezy pěkné, v Krkonoších dokonce skvělé," dodal.

V Liberci a okolí podle něj roste průměrné množství hub, větší šance nějaké najít je na Ještědském hřebenu. "Rostou tam včetně pravých hřibů smrkových," uvedl. Neplatí to ale pro všechny lokality v okolí Ještědu. "Byl jsem v Novině, ale nenašel nic. Slimáci tam byli dřív než já," uvedl liberecký mykolog Josef Sedláček.

Podle starosty obce Bedřichov Petra Holuba je hub v Jizerských horách hodně. "Lidé nosí hlavně pravé hřiby," uvedl. Také v Jizerských horách je ale třeba mít při hledání i trochu štěstí. "Vyrazil jsem ve středu na jedno osvědčené místo, kde rostou ryzci černohlávci a myslel jsem, že tam najdu i nějaké hříbky a růžovky. Ale nebylo tam nic. Tak jsem se přemístil jinam a našel jen pár červivých hříbků," uvedl zkušený houbař z Velkých Hamrů Petr Hampl. Jeho známí z nedalekého Železného Brodu se mu dnes pochlubili nálezem tří obrovských hřibů.

Vyhlášeným místem pro houbaře je i okolí Hamru na Jezeře na Českolipsku. Podle starosty Milana Dvořáka je ale hlavní sezona teprve čeká. "Teď byly hlavně borůvky, ale houby už začínají také růst," dodal starosta.

Plné koše se před několika týdny daly nasbírat v Lomnici nad Popelkou na Semilsku, teď je to o něco horší. "Nasbírat se dá tak půl koše. Je to směs hřibů, růžovek, lišek, křemenáčů a kozáků," uvedla mykoložka z Lomnice nad Popelkou Jana Čapková. Nadále hodně hub podle ní roste ve směru na Krkonoše. "Hodně jich je na Jilemnicku," dodala. Slabší je to podle ní ve směru na Turnov.