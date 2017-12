Ostrava - Absolutní klubový rekord v poštu výher z poslední mistrovské sezony 1980/1981 hokejisté Vítkovic nepřekonali, když jim cestu za desátým úspěchem zatarasila Kometa Brno. Útočník Ondřej Roman však věří, že Ostravané začnou po Novém roce opět novou sérii výher.

"Je to škoda, ale nedá se nic dělat. Čekají nás další zápasy," řekl Roman po prohře 0:1, kterou sledovala vyprodaná Ostravar aréna.

Zvýšený tlak z rostoucího počtu výher prý Vítkovice nepociťovaly. "Nic takového. Bavilo nás to. Naše hra si sedla. Všechny pětky se sehrály a pravidelně gólově přispívaly. Není to jako v minulých letech, kdy to stálo na jedné nebo dvou řadách. Důležitým faktorem je samozřejmě i Patrik Bartošák v brance," zdůraznil Roman.

Přes prohru měl z výkonu mužstva dobrý pocit. "Ve druhé třetině jsme hráli dobře a vlastně je nepustili z pásma. Když to bylo ve třetí třetině pořád 0:0, začalo to být nervóznější a bohužel jsme dostali gól. Byl to vyrovnaný zápas a rozhodla jedna chyba. Neměli jsme to nechat dojít tak daleko. Chtělo to dřív nějakou šanci využít," uvedl Roman.

Po ztraceném duelu s Kometou ho mrzela situace z 11. minuty, kdy v přesilovce minul prázdnou branku. "Měl jsem zachovat více klidu. Bohužel obránce tu přihrávku zpomalil, já už byl v pohybu, že vystřelím. Trefil jsem to špičkou a střela se svezla doleva. Celkově nám tentokrát nevyšly přesilovky," litoval Roman.

Atmosféru vyprodaného šlágru si pochvaloval. "Všichni jsme si to opravdu moc užili. Fanoušci obou týmu celý zápas fandili, bylo to skvělé. O to více nás mrzí, že si ti naši s námi nemohli užít oslav. Možná je dobře, že jsme prohráli. Aspoň můžeme v lednu rozjet novou sérii a zase sbírat body," dodal Roman.