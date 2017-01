Praha - Veterináři dnes začali likvidovat chov ptactva v Lázních Toušeň u Prahy, kde byl potvrzen výskyt ptačí chřipky. Utraceno má být přibližně 1000 zvířat. S naháněním a pochytáním ptactva veterinářům pomáhají hasiči. Přístupová cesta k farmě je přehrazena páskou a střeží ji policie. Pokud vše půjde dobře, měla by likvidace chovu být dokončena ještě dnes, veterináři to chtějí stihnout za světla.

Kolem 12:30 se práce ujala první skupina hasičů a veterinářů. Mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková ČTK na místě řekla, že připraveno je asi 50 hasičů, během dne se budou střídat, aby měli i čas na odpočinek. Původně měla likvidace začít v 10:00, nakonec ale byla o víc než dvě hodiny odložena. Ředitel středočeské veterinární správy Otto Vraný ČTK řekl, že to bylo kvůli koordinaci zásahu.

Video: V Lázních Toušeň začala likvidace chovu napadeného ptačí chřipkou 09.01.2017, 14:00, zdroj: ČTK/Video

Laboratorní testy potvrdily, že se v chovu v Lázních Toušeň v okrese Praha-východ u mrtvé husy pomořanské vyskytl nebezpečný typ viru H5N8. Kvůli tomu musejí být utraceni všichni ptáci v ohnisku, jsou mezi nimi například husy, kachny, pávi, papoušci, pštrosi a holubi.

"Drůbeže je zhruba tisíc kusů, jsou tam nějaké husy, jsou tam kachny, slepice, holubi. Asi největší problém bude s deseti pštrosy," uvedla Kereková. Na pštrosy nefunguje plyn, a veterináři tak budou muset podle Kerekové použít nějaký uspávací prostředek.

Další čtyři ohniska ptačí chřipky jsou v Jihomoravském kraji. Veškerá drůbež, která v ohniscích žije, musí být utracena. Veterináři také vyhlašují obvykle tříkilometrové ochranné pásmo, pokud se nákaza začne šířit, musejí být utraceni i všichni ptáci žijící v pásmu. Za utracenou drůbež mohou chovatelé požadovat od státu odškodné. Není vyloučeno, že se nemoc bude dál šířit i ve středních Čechách.

Zatím nebyl zaznamenán přenos nemoci na člověka. Důležité je ale zachovávat základní hygienická opatření, například se v přírodě nepřibližovat k mrtvým ptákům, aby se vir neroznášel například na obuvi. Rodiče by měli dohlížet na děti a obezřetní by také měli být majitelé domácích mazlíčků a nenechat je pobíhat bez dozoru.

Ptačí chřipka se v České republice vyskytla asi po deseti letech na začátku roku. Potvrzena byla tři ohniska na jihu Moravy - v Ivančicích, Moravském Krumlově a ivančické části Letkovice, další přibylo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku.

Veterináři pokračují v utrácení drůbeže na jižní Moravě

Veterináři dnes pokračují v utrácení domácích malochovů drůbeže na jižní Moravě v ochranných pásmech v tříkilometrovém okolí ohnisek ptačí chřipky v Moravském Krumlově a Ivančicích. Původně to chtěli stihnout do konce dneška. Podle ředitele Krajské veterinární správy Jaroslava Salavy jsou však teprve za polovinou a budou pokračovat ještě v dalších dnech. Řekl to ČTK. V úterý by měly být utraceny kachny z chovu firmy Sebol u Krumlova.

V Krumlově veterináři utratili zhruba 2000 kusů drůbeže, v Ivančicích už 2500. Dnes jsou společně s hasiči ještě v Ivančicích a pokračovat budou v Nové Vsi a Oslavanech. "Vzhledem k rozsahu práce a omezeným personálním kapacitám byli na výpomoc jihomoravským veterinářům povoláni kolegové ze sousedních krajů," informovala Státní veterinární správa na svém webu.

Tři ohniska v Ivančicích a Moravském Krumlově se objevila v první polovině minulého týdne. V sobotu se také potvrdila nákaza v menším chovu slepic a perliček v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku. Ohnisko už veterináři zlikvidovali. "Zatím žádné další potvrzené není. Průběžně se však do Prahy odesílají vzorky, u nichž je podezření, že smrt způsobila ptačí chřipka," řekl Salava.

Do konce ledna budou zakázány výstavy ptactva

Na území ČR budou do konce ledna zakázány výstavy drůbeže, okrasného ptactva a holubů. Opatření zavedené kvůli výskytu ptačí chřipky může být později prodlouženo. Dnes o tom rozhodl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. ČTK to oznámil mluvčí veterinářů Petr Pejchal.

Už nyní organizátoři zrušili jednu výstavu v okolí středočeského ohniska. Naproti tomu jihočeští členové Českého svazu chovatelů doufají, že jim infekce vyhne a budou moci uspořádat burzu exotického ptactva, kterou mají naplánovanou na sobotu 4. února. Ta poslední 7. ledna se uskutečnila bez problémů, řekl ČTK člen organizace Zdeněk Krlín z Českých Budějovic.

"Modlíme se, aby se někde v okolí nevyskytlo ohnisko nákazy, zatím se nás to nedotýká," řekl Krlín. Podle něj jsou navíc papoušci většinou odděleni od divokého ptactva, chovají se v klecích nebo voliérách, do kontaktu s divokým ptactvem by tedy přijít neměli.