Las Vegas - O premiérový triumf ve Stanleyově poháru se ve finálové sérii play off NHL utkají nováček Vegas a Washington, který hraje v NHL 43. sezonu a třikrát v minulosti získal Prezidentovu trofej pro nejlepší tým základní části. Po třech letech s jistotou získá slavnou trofej i český hokejista.

Stanleyův pohár naposledy přivezl do České republiky v roce 2015 obránce Michal Rozsíval z Chicaga a celkem dosud vlastní prsteny za vítězství 24 českých hokejistů. Letos se tento počet rozšíří.

V dresu Vegas útočí na premiérový úspěch útočník Tomáš Nosek a v dresu Washingtonu by v případě výhry byli s jistotou mezi vítězi Stanleyova poháru obránce Michal Kempný a útočník Jakub Vrána. Zadák Jakub Jeřábek, který nesehrál v základní části potřebné minimum 41 utkání, potřebuje nastoupit alespoň v jedné finálové bitvě. Mezi šestici beků základní sestavy Capitals se však vešel jen v prvních dvou zápasech série 1. kola proti Columbusu.

Pouze po jednom zástupci z týmů obou finalistů už dosáhlo na triumf ve Stanleyově poháru. Třikrát (2009, 2016 a 2017) slavil s Pittsburghem brankář Marc-André Fleury, jehož Golden Knights získali loni v červnu v rozšiřovacím draftu. Před devíti lety byl v úspěšném kádru Penguins se současným hráčem Capitals, zadákem Brooksem Orpikem.

Mezi čekateli je tak i hvězdný ruský kanonýr Alexandr Ovečkin. Přestože se Capitals řadili v posledních letech mezi favority soutěže, na svou dosud jedinou finálovou účast z roku 1998, kdy prohráli s Detroitem 0:4 na zápasy, navázali až letos.

"Na začátku každé sezony je cílem play off. Když se to povede, tak dalším je vyhrát Stanley Cup. Je to dlouho, co byl klub v této pozici a mně se to dosud ještě nepovedlo. Jen Brooks Orpik vyhrál Stanley Cup a byl ve finále. Jsme natěšení a připravení bojovat," řekl Ovečkin.

Nováček Vegas má v kádru vedle Fleuryho pouze jednoho dalšího hráče, který už prožil finálový boj. Útočník James Neal loni v dresu Nashvillu neuspěl proti Pittsburghu. "Byl jsem tak blízko a o to víc chci vyhrát," prohlásil Neal, jenž vloni odehrál všech šest finálových utkání se zlomenou pravou rukou.

Fleury má šanci zvednout nad hlavu Stanleyův pohár třetí rok za sebou. Vegas se mohou stát druhým nováčkem v historii, který dokáže vyhrát Stanleyův pohár. Povedlo se to pouze v roce 1918 týmu Toronto Arenas.

"Chci jen vyhrát. Jsme tak blízko. Chci být součástí vítězného týmu, to jediné mě zajímá," uvedl Fleury, který vychytal z 15 utkání v play off 12 výher, má průměr 1,68 obdržené branky, úspěšnost zákroků 94,7 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto. Je vážným kandidátem na Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče.

První zápas se hraje v Las Vegas v noci na úterý od 2:00 SELČ, přímý přenos vysílá Nova Sport 1.