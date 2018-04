Kyselka - Naučnou Mattoniho stezku s podtitulem Po stopách skřítků otevřeli dnes v Kyselce na Karlovarsku. Seznámí návštěvníky s historií bývalých lázní, ale i místními legendami. Do obce totiž přijíždí stále více návštěvníků, řekl ČTK starosta Kyselky Aleš Labík (nez.).

"Cítil jsem nápor turistů a nějak jsme to museli řešit. Jedna cesta byla informovat je osobně, ale to se osobně nedalo zvládnout. Tak nás napadlo udělat naučnou stezku, kde bude dostatečné množství faktických historických informací," vysvětlil Labík.

Fakta doplňují komiksové příběhy se skřítky, které sestavila Božena Turoňová, ředitelka vzdělávacího spolku Bludiště, z vyprávění pamětníků i pracovníků Mattoni Muzea. Trasa tak má získat zajímavost i pro děti. Originální ilustrace poskytl ilustrátor a grafik Oldřich Jelen.

Stezka 3,6 kilometru dlouhá vede po někdejších lázeňských trasách v okolí bývalých lázní. Mnohde bylo potřeba cesty zabezpečit. Během dvou let přípravy tak obec zejména s přispěním Karlovarských minerálních vod, ale i Karlovarského kraje zaplatila za vybudování stezky asi 400.000 korun, doplnil Labík.

Bývalé lázně, které založil Heinrich Mattoni, prochází postupnou obnovou, kterou provádí obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka. Do obnovy okolí investovaly v posledních letech i Vojenské lesy, které opravily rozhlednu na Bukovém vrchu i další vyhlídková místa. Své objekty opravila i společnost Karlovarské minerální vody, a to vřetně Löscherova pavilonu, kde je nyní Mattoniho muzeum. To dneškem zahájilo už svoji třetí návštěvnickou sezonu.