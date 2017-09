Seu d'Urgell (Španělsko) - Kompletní kvarteto českých kajakářů včetně lídra průběžného pořadí Víta Přindiše prošlo v závěrečném závodu Světového poháru v Seu d'Urgell do semifinále hned z první části kvalifikace. Nejrychlejší z Čechů byl ve Španělsku bronzový olympijský medailista z Ria de Janeiro Jiří Prskavec, jenž ztratil 52 setin sekundy na vítěze kvalifikace Borise Neveua z Francie.

"Jel jsem to asi tak, jak jsem to i plánoval. Sjel jsem to dobře, i když nahoře jsem udělal malou chybku s tím, že jsem se tam nestihl vrátit u jedné branky a něco jsem tam nechal. Pak jsem kvůli tomu dole musel jet trochu rychleji, abych to pojistil, protože ta trať opravdu není moc těžká. Rozdíly byly strašně malé. Druhé místo je na kvalifikaci super," uvedl Prskavec.

Jako sedmý postoupil stříbrný muž z olympijského Londýna Vavřinec Hradilek, dvacátý byl Ondřej Tunka a hned za ním Přindiš. "Jízda byla spíš na jistotu, nechtěl jsem nikde příliš riskovat, protože to nebylo potřeba. Dnes bylo důležité postoupit do semifinále. Podařilo se to první jízdou, což je vždycky podstatné. Dal jsem si jednoho hloupého šťoucha z nepozornosti až na konci tratě, takže budu mít zítra malinko míň času si to prohlédnout kolem kanálu, ale myslím, že to je dobré postupové místo," řekl vítěz tří z dosavadních čtyř pohárových závodů Přindiš, jenž se může stát prvním celkovým českým vítězem SP v kategorii K1.

Mezi kanoistkami si postup pohlídala osmá Tereza Fišerová, druhá žena průběžného pořadí. Semifinále si hned první jízdou zabezpečila i osmnáctá Monika Jančová. Kateřina Havlíčková musela do druhé kvalifikační jízdy, kde také uspěla.