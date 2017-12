Kuřim (Brněnsko) - V Kuřimi na Brněnsku se dnes otevřela na zámku první expozice o dějinách města. Jmenuje se Kuřim - na spojnici cest a popisuje historii od doby kamenné až po současnost. Název vychází z toho, že Kuřimí procházeli paleolitičtí lovci, obchodníci doby bronzové a středověku či vojska za třicetileté války a napoleonských válek i vojska pruského krále Bedřicha Velikého (Fridricha II.), uvedla v tiskové zprávě mluvčí Kuřimi Soňa Šmahelová.

Kuřim dosud neměla dlouhodobý výstavní projekt, tento vznikal ve spolupráci s archeology celý rok. "Chtěli jsme expozici, která zpřístupní historii Kuřimi jejím obyvatelům, školám a také návštěvníkům města. Lidé se mohou přijít poprvé podívat v pátek do bývalé galerie kuřimského zámku. Expozice bude otevřená od čtvrtka do neděle od 14:00 do 18:00, školy a jiné organizace si mohou prohlídku domluvit i mimo otevírací dobu," uvedla Šmahelová.

Kromě hlavní ideje jako spojnice cest představí expozice Kuřim i z hlediska výhodné polohy. "V době lidu popelnicových polí zde žili řemeslníci, kteří vyráběli jantarové korále a bronzové šperky pro nedaleké obřanské hradisko. Kuřim jako sídlo vzniklo pravděpodobně ve 12. století, písemná zmínka je o něm poprvé z první poloviny 13. století. Sloužilo jako zemědělské i řemeslnické zázemí pro blízké Brno.

Expozice je složená z pěti sekcí, tří historických bloků, interaktivní místnosti a chodby s časovou osou. "První z bloků se věnuje době železné, druhý zmapuje historii kostela a dějiny středověké vsi a třetí blok se věnuje zámku, dějinám novověkého městečka a dotekům velkých dějinných událostí," uvedla Šmahelová. Interaktivní místnost bude dokončena později a bude sloužit dětským i dospělým návštěvníkům, kteří si na dotykových obrazovkách budou moci sami listovat historickými mapami a publikacemi a na interaktivních stolcích plnit různé úkoly.

Kuřim je dnes město s více než 11.000 obyvateli a v posledních letech se rozrůstá. Jelikož má dobrou dopravní dostupnost do Brna, řada lidí se sem stěhuje a do krajského města dojíždí za prací.