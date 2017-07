Správa Krkonošského národního parku od čtvrtka 20. července omezí kvůli sběračům borůvek vstup do některých oblastí parku. Omezení bude platit do 15. října a bude se týkat asi 15 procent celkové rozlohy rezervace.

Vrchlabí (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) od čtvrtka 20. července omezí kvůli sběračům borůvek vstup do některých oblastí parku. Omezení bude platit do 15. října a bude se týkat asi 15 procent celkové rozlohy rezervace. Opatření se nedotkne běžných návštěvníků hor, kteří budou moci po turistických cestách a cyklotrasách procházet či projíždět bez omezení. ČTK o tom informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Omezení vstupu do některých částí Krkonoš KRNAP vyhlásil posedmnácté.

Místa se zákazem vstupu správci parku již nyní označují v terénu informačními cedulemi v českém, polském a německém jazyce. Omezen bude vstup například v lokalitách Vosecké boudy, Lysé hory, Kotle, Luční hory, pramene Labe, Stříbrného hřbetu, Liščí hory a Studniční hory. Pro sběrače borůvek budou zapovězeny i Obří důl, okolí Sněžky, Lví důl, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory.

Omezení vstupu se týká hlavně druhé zóny parku a malé části třetí zóny, kde je normálně volný pohyb mimo cesty povolen. Část území s omezeným vstupem je i v nejpřísněji chráněné první zóně parku, kde je ale vstup mimo značené cesty zakázán již od začátku června. Přesné vymezení oblastí mohou lidé najít na webové stránce správy KRNAP.

Správci parku omezení vstupu zdůvodňují tím, že sběrači borůvek nešetrným sběrem devastují porosty, snižují množství potravy pro ptáky a zvířata a také poškozují lokality, ve kterých se vyskytují chráněné rostliny. Zvěř také kvůli sběračům nemá klid v době říje.

Největší problémy se sběrači byly před přibližně devíti lety, zákaz tehdy porušovali hlavně polští sběrači. Česká veřejnost si podle ochránců Krkonoš na omezení zvykla a většinou je respektuje. Naopak největší problémy působili zahraniční 'profesionální' sběrači, kteří podnikali nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Lidem, kteří nařízení správy poruší, hrozí pokuta až 10.000 korun.