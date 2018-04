Pec pod Sněžkou (Trutnovsko)/České Budějovice - V Krkonoších a Orlických horách v Královéhradeckém kraji o velikonočním prodlouženém víkendu lyžovaly denně tisíce lidí. V hlavních krkonošských skiareálech leží na sjezdovkách stále přes půl metru sněhu. Ve Špindlerově Mlýně, v Peci pod Sněžkou a na Černé hoře u Janských Lázní by se mělo lyžovat i o víkendu 7. a 8. dubna. ČTK to zjistila od provozovatelů skiareálů. Skiareál Lipno dnes zakončil zimní sezonu. Na sjezdovkách ve středisku je stále dostatek sněhu, ale provozovatelé se rozhodli provoz uzavřít kvůli pravidelné údržbě lanovky před letní sezónou.

V pěti střediscích SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou měli i dnes lyžaři k dispozici přes 27 kilometrů upravených sjezdovek a asi 50 kilometrů běžeckých tras. "Do SkiResortu přijelo o Velikonocích lyžovat více než 20.000 lidí. Panovalo převážně slunečné počasí. Na sjezdových tratích je stále od 40 do 100 centimetrů sněhu," řekla ČTK Zina Plchová ze ze SkiResortu Černá hora - Pec. Od úterý by se tam mělo denně lyžovat už jen v Peci pod Sněžkou, kde budou mít lyžaři k dispozici asi osm kilometrů sjezdovek. "Lyžovat se tam bude až do 8. dubna. Na víkend se pro lyžaře otevře i areál na Černé hoře," řekla Plchová.

V plném provozu bylo o velikonočním víkendu i největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn. I tam lyžovaly tisíce lidí. "Podmínky jsou vynikající, teploty stále dávají najevo, že zima ještě neskončila. Návštěvnost byla nad naše očekávání," řekl ČTK René Hroneš ze špindlerovského skicentra. Podle něho v pátek, kdy bylo slunečno, ve Špindlu lyžovalo asi 7000 lidí, v sobotu okolo 6000. "Včera přišlo mírné ochlazení, část lyžařů se stáhla, měli jsme asi 5000 lyžařů. Dnes je opět slunečno, lyžuje zhruba 4000 lidí," uvedl Hroneš. Po Velikonocích přestane jezdit strana Medvědín, Horní Mísečky. V provozu zůstane Hromovka, Svatý Petr a vlek Stoh. "Na této straně bude v provozu většina sjezdovek. V tomto rozsahu chceme jezdit určitě o víkendu 7. a 8. dubna. Pokud to počasí dovolí, rádi bychom lyžovali ještě o víkendu 14. a 15. dubna. To ale rozhodne v příštích dnech," uvedl Hroneš.

Lyžaři zaplnili i sjezdovky v Deštném a v Říčkách v Orlických horách. V Říčkách chtějí ukončit sezonu také o víkendu.

Skiareál Lipno dnes ukončil sezonu, lyžovalo se 116 dní

České Budějovice - Skiareál Lipno dnes zakončil zimní sezonu. Na sjezdovkách ve středisku je stále dostatek sněhu, ale provozovatelé se rozhodli provoz uzavřít. Hlavním důvodem je fakt, že potřebují před letní sezonou udělat pravidelnou údržbu lanovky. A rovněž se také výrazně snížila poptávka po lyžování, řekl dnes ČTK mluvčí střediska Vojen Smíšek.

"Odhadem bylo na sjezdovkách tak dvě stovky lyžařů. Mnohem více lidi lákala procházka do Stezky korunami stromů," řekl Smíšek. Dodal, že jarní počasí, kdy svítí slunce a teploty se dostávají výš na nulu, lidi od lyžování odrazuje. "Podmínky zůstávají stále dobré, ale vzhledem k tomu poklesu zájmu a vzhledem k údržbě lanovky sezonu končíme," řekl Smíšek.

Dodal, že sjezdovky ve Skiareálu Lipno byly v provozu nepřetržitě 116 dní. Je to o něco více než loni. "Sezona je podle počtu dnů lehce nadprůměrná. Podle prvotních odhadů u nás lyžovalo 180.000 lidí," řekl Smíšek.

Sezona dnes dočasně skončila i ve středisku Zadov. Provozovatelé přeruší provoz minimálně do čtvrtka, kdy se rozhodnou, zda budou ještě nárazově pokračovat.