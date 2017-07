Horní Maršov (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku letos opraví v nejvyšších českých horách 24 úseků turistických chodníků a lesních cest o celkové délce 8,4 kilometru. Stavby by měly přijít na zhruba 4,5 milionu korun a zčásti je zaplatí peníze z fondů Evropské unie. Oprav se dočkají i cesty, které byly poničeny povodněmi a přívalovými dešti v letech 2013, 2016 a 2017. ČTK to řekl mluvčí správy KRNAP Radek Drahný. Provoz na turistických stezkách by opravy nijak výrazně omezit neměly.

Dělníci například nyní opravují stezku údolím Honzova potoka v Temném Dole u Horního Maršova. "Je to poslední neopravená cesta z povodňových škod z roku 2013," řekl Drahný. Doplnil, že stavební sezona je v Krkonoších oproti nižším polohám kratší, takže jsou nyní práce na řadě míst v plném proudu.

Přestože letos nejsou opravy cest tak rozsáhlé jako v minulých letech, návštěvníci hor se s pracovníky a stavební technikou na některých cestách potkají. "Naší maximální snahou je pracovat za provozu, tedy neuzavírat cesty," uvedl ředitel KRNAP Jan Hřebačka. Opravované úseky budou označeny a ve většině případů je bude možné obejít. O případných omezeních se turisté dozví na webu správy parku nebo v krkonošských informačních centrech.

Dělníci budou většinou opravovat zničený povrch cest a jejich podélné nebo příčné odvodnění. "Použity budou běžné technologie, ale také v horách osvědčené štětování," uvedl Drahný. Při štětování se kameny do cesty pokládají na výšku. Jde o staletími prověřenou techniku stavby cesty, která je pak velmi odolná zátěži a povětrnostním vlivům