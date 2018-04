Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo z druhého na první, tedy nejnižší stupeň. Podle informací Horské služby Krkonoše se sněhová pokrývka po oteplení, dešti a následném ochlazení postupně stabilizovala. Nicméně podle záchranářů by se v úterý mělo lavinové nebezpečí znovu vrátit na druhý stupeň. Ten platí i v Jeseníkách.

Na jižních a slunných svazích se vzhledem k oteplení mohou dnes vyskytnout malé laviny z mokrého sněhu a laviny klouzavé, uvedl na webu horské služby Robert Dlouhý. Podle něho je uvolnění laviny možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. "Je možnost samovolného uvolnění malých lavin nebo splazů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl Dlouhý.

Na hřebenové Luční boudě bylo dnes ráno zhruba osm stupňů pod nulou a jasno. Na hřebenech Krkonoš je od 100 do 120 centimetrů sněhu. V posledních hodinách napadly dva centimetry nového sněhu.

Podle meteorologů by i dnes v Krkonoších mělo být slunečno. Vítr by už neměl být tak silný jako v neděli, kdy na hřebenech Krkonoš dosahoval v nárazech přes 90 kilometrů v hodině. V nejvyšších polohách Krkonoš by se měly teploty pohybovat pod nulou, v tisíci metrech by mělo být plus pět stupňů Celsia.

V Krkonoších bylo v končící zimní sezoně poprvé vyhlášeno lavinové nebezpečí loni 21. listopadu, a to o síle prvního stupně. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. V minulých letech byl v Krkonoších dosažen nejvýše čtvrtý stupeň.