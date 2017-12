Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Zdravotničtí záchranáři v pátek a dnes zasahovali v Krkonoších a v Orlických horách u několika vážných úrazů lyžařů. Ve třech případech zraněné transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. ČTK to dnes řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák. Hory nyní čelí velkému náporu turistů a lidí, kteří do hor přijeli strávit konec roku.

V pátek záchranáři ve Špindlerově Mlýně zasahovali u dvou zraněných lyžařů, kteří se na sjezdovce zrazili ve velké rychlosti. Osmadvacetiletý muž skončil s poraněním břicha v nemocnici Vrchlabí, devětapadesátiletou ženu odvezl vrtulník do hradecké nemocnice. Utrpěla poranění pánve.

Dnes odpoledne ve Špindlerově Mlýně tříletý chlapec při jízdě na saních narazil do ochranné sítě tak nešťastně, že si vážně poranil nohu. "Po primárním ošetření byl malý pacient vrtulníkem transportován do nemocnice v Hradci Králové," uvedl Novák.

V Říčkách v Orlických horách utrpěla patnáctiletá lyžařka při srážce se snowboardistkou zřejmě poranění hrudníku a páteře. "Dívka byla imobilizována ve speciálních transportních prostředcích a letecky transportována do fakultní nemocnice," uvedl Novák. Snowboardistka vyvázla ze střetu bez zranění.

Ve všech případech spolupracovali zdravotníci s horskou službou, jejíž záchranáři se o zraněné postarali před příjezdem zdravotnických záchranářů.