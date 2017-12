Krásný Les (Liberecko) - Zcela zaplněné bylo prostranství před mlýnskou stodolou v Krásném Lese na Liberecku. Přilákal je živý orloj v podání spolku SPUNT. Podle organizátorů jsou jediní na světě, kdo takový orloj na Vánoce předvádí. Pro veřejnost se konala akce podeváté.

"Poprvé jsme živý orloj dělali sice už v roce 2008, tehdy to ale bylo jen pro našeho kamaráda. Veřejně ho děláme od roku 2009," uvedl majitel "živého orloje" a jeden z apoštolů Pavel Vursta.

Akce každý rok přiláká více lidí, i když jí organizátoři nedělají žádnou reklamu. "Nejdřív jsme to řekli sousedům a další se nabalili, kamarádi a naši přátelé a přátelé našich svatých apoštolů," dodal Vursta.

Podle dalšího z apoštolů, Radko Stránského, se mohou zatím chlubit jedinečností. "Žádný jiný živý orloj na světě není," uvedl. Dopředu se na vystoupení nijak nechystají, jde o improvizaci. Tradicí už je, že 12 apoštolů má k dispozici jen šest kuten. "Z toho jen dvě jsou teplé. Hodně často to někdo z nás odnese i zdravotně, když nachladne," dodal Stránský.

Dnes ale žádná třeskutá zima nebyla, teploměr ukazoval sedm stupňů. Třeba Vursta z toho ale radost neměl. "Pro nás je to spíše nepříznivé. Když jsou Vánoce, tak by měl být sníh," dodal.

Orloj je namalovaný na přední stranu stodoly a 12 apoštolů se snaží být toporní jako mechanické figury na Staroměstském orloji. "Asi chod orloje ovlivňuje teplota. Dnes nejsou jejich pohyby tak trhavé," poznamenal jeden z přihlížejících. Na rozdíl od mechanických figur, jsou pohyby živých nepředvídatelné. Jejich kreativní nápady přihlížející oceňují potleskem a smíchem. Jeden z apoštolů si dnes vzal například meč do zubů, další si při trhavých pohybech obracel knihu vzhůru nohama a jiný málem na parapetu "zapomněl" lebku.

Každý rok apoštolové přichází s nějakou novinkou. Letos to bylo troubení trubačů na začátku orloje a na konci představení poprvé sešli apoštolové před své publikum, aby mu poděkovali za účast. Půlka z nich byla oděná do kuten a půlka do černých pánských obleků. SPUNT (Spolek pro uvítání nového tisíciletí) letos oslavil 31 let činnosti, jde o ryze pánský spolek. Přijímaní členů podle Stránského probíhá v sauně, aby měli stoprocentní jistotu, že jde o muže.