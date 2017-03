V budově bývalého gymnázia v Králíkách postupně vzniká expozice věnovaná historii celnictví. Zatím jsou hotové části zaměřené na Rakousko-Uhersko a začátek první republiky, do prosince by měly být dokončené další končící Schengenským prostorem. Otevřít by se expozice měla zřejmě se začátkem turistické sezony příští rok, řekl ČTK Richard M. Sicha (na snímku ze 17. března), prezident Vojensko-historického klubu Erika Brno, který muzeum zřizuje. ČTK/Vostárek Josef