Praha - Voda ve většině přírodních koupališť je čistá a vhodná ke koupání. Při letošním rychlém nástupu veder se už ale místy objevují v rybnících sinice, citliví jedinci by se po plavání v takové vodě měli osprchovat. První problémy s kvalitou vody se objevily na Vysočině, krajští hygienici zakázali koupání v rybníku Sykovec na Žďársku. V jeho vodě je velké množství sinic a chlorofylu, koupání tak představuje zdravotní riziko. ČTK to zjistila z dat krajských hygienických stanic.

Krajská hygienická stanice Vysočina v těchto dnech prověřila jen přírodní koupaliště, která měla sníženou čistotu vody už při první letošní kontrole v minulém týdnu. V Sykovci u vesnice Tři Studně se voda od minulého týdne zhoršila. V rybníku Medlov a v přehradě Sedlice se zásadněji nezměnila, nadále je tam zvýšený výskyt sinic.

Zhoršená kvalita vody je na čtyřech vodních plochách v Libereckém kraji, a to v Máchově jezeře v Doksech, na koupališti v Chrastavě u Liberce a přírodních koupalištích u kempů v Sedmihorkách v Českém ráji a Nedamově v Dubé na Českolipsku. V Plzeňském kraji má zhoršenou jakost kvůli sinicím například rybník Valcha u Zavlekova na Klatovsku. V Pardubickém kraji je jako každý rok zakalený rybník Hluboký na Pardubicku, protože má bahnité dno, a rybník Rosnička na Svitavsku. V jižních Čechách dlouhodobě přetrvává nejhorší situace ve Staňkovském rybníku na Jindřichohradecku, kde už je podle hygieniků voda nevhodná ke koupání. V Ústeckém kraji je zakalená voda v zatopeném lomu ve Varvažově a v Chabařovicích na Ústecku a jezeře Chmelař u Úštkeu. Sinice se objevily také ve Středočeském kraji, a to v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku.

Hygienici rozlišují pět stupňů kvality vody, jednička značí nejkvalitnější vodu, pětka znamená zákaz koupání. Na počátku letní sezony bývá voda vesměs dobrá. S přibývajícími týdny se však může vlivem počasí kvalita vody horšit kvůli přemnožení sinic. Voda pak může mít horší vlastnosti, může být kalná nebo cítit rybinou, případně může mít horší jakost. Ředitel odboru hygieny obecné a komunální jihomoravské hygienické stanice Miroslav Staněk už dříve ČTK řekl, že se lze koupat i ve vodě se zhoršenou kvalitou, aniž lidem způsobí problémy. Pouze citliví jedinci mohou mít například vyrážku nebo zánět spojivek. Pokud je voda nevhodná ke koupání nebo nebezpečná, lidé by se v ní koupat neměli.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem. Vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.