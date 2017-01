Wengen (Švýcarsko) - Kryštofovi Krýzlovi se nevydařil sjezd a v kombinaci Světového poháru ve Wengenu byl pětadvacátý, i když po slalomu útočil na elitní desítku. Výše než aktuálně nejlepší český lyžař skončil nakonec Ondřej Berndt a díky 23. příčce si připsal první body v kariéře. Závod senzačně vyhrál domácí Švýcar Niels Hintermann.

Hintermann dosud ve Světovém poháru bodoval jen čtyřikrát a nikdy se nevešel ani do dvacítky. Druhý skončil Francouz Maxence Muzaton, pro nějž to jsou rovněž první stupně vítězů v životě, třetí místo obsadil Rakušan Frederic Berthold. Také on pronikl do elitní desítky premiérově.

Krýzl rozjel závod výborně. Po slalomu, který se jel kvůli hustému sněžení nezvykle jako první, byl šestý a zaostal o 1,08 vteřiny za vedoucím Justinem Murisierem ze Švýcarska. Ve sjezdu ale chyboval, měl až osmadvacátý čas a na vítěze celkově ztratil 3,39 sekundy.

Lepší výkon ve sjezdu předvedl Berndt, který byl po slalomu 27., ale třináctý čas v rychlostní disciplíně ho posunul na 23. místo s mankem 3,16 sekundy na vítěze. Dosud byl osmadvacetiletý lyžař nejlépe šestatřicátý loni v kombinaci v Chamonix.

Ve Wengenu se nedařilo favoritům. Francouz Alexis Pinturault, vítěz kombinace ze Santa Cateriny z konci prosince, byl dvacátý, i to mnu však stačilo k zisku malého glóbu. Kombinace totiž byly jen dvě v sezoně. Švýcar Carlo Janka skončil těsně před ním, Nor Kjetil Jansrud obsadil jedenácté místo a Rakušan Romed Baumann byl šestý.

Sobotní sjezd speciál vynechá Nor Aksel Lund Svindal, neboť má potíže s levým kolenem. Podstoupil vyšetření v Innsbrucku a nechce riskovat. "Je tam něco špatně," řekl loňský vítěz ve Wengenu. "Bylo to těžké rozhodnutí, ale doufám, že správné," dodal čtyřiatřicetiletý lyžař, jenž si loni koncem ledna v Kitzbühelu přetrhl vazy v koleni.

Závod SP v sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):

Muži - kombinace:

1. Hintermann (Švýc.) 2:26,58 (slalom 52,29 + sjezd 1:34,29), 2. Muzaton (Fr.) -0,26 (52,69+1:34,15), 3. Berthold (Rak.) -0,35 (52,28+1:34,65), 4. Giraud Moine (Fr.) -0,38 (51,56+1:35,40), 5. Mani (Švýc.) -0,51 (52,69+1:34,40), 6. Baumann (Rak.) -0,65 (51,57+1:35,66), 7. Murisier (Švýc.) -1,18 (49,06+1:38,70), 8. Kilde (Nor.) -1,47 (50,90+1:37,15), 9. Cater (Slovin.) -1,56 (50,68+1:37,46), 10. Bennett (USA) -1,78 (51,60+1:36,76), ...23. Berndt -3,16 (52,67+1:37,7), 25. Krýzl -3,39 (50,14+1:39,83), 37. Forejtek (všichni ČR) -7,91 (52,97+1:41,52).

Konečné pořadí kombinace SP (po 2 závodech): 1. Pinturault (Fr.) 111, 2. Hintermann 100, 3. Kilde 92, 4. Murisier 86, 5. Muzaton a Hirscher (Rak.) oba 80, ...19. Krýzl 28, 36. Berndt 8.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 36 závodů): 1. Hirscher 893, 2. Pinturault 605, 3. Kristoffersen 592, 4. Jansrud (oba Nor.) 515, 5. Mölgg (It.) 396, 6. Neureuther (Něm.) 385, ...68. Krýzl 62, 125. Berndt 8.