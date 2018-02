Kodaň - Za účasti dánské královny Margrethe II. a ostatních členů královské rodiny, premiéra Larse Lökkeho Rasmussena, francouzského velvyslance v Dánsku a dalších asi 60 hostů se dnes v kostele kodaňského zámku Christiansborg uskutečnil pohřeb královnina manžela, prince Henrika. Třiaosmdesátiletý šlechtic skonal po dlouhé nemoci minulé úterý.

Královský palác respektoval přání prince, narozeného ve Francii, aby byl zpopelněn. Jeho popel má být uložen zčásti v soukromé zahradě zámku Fredensborg, zčásti má být rozprášen do moře.

Před pohřebním obřadem se na půl hodiny rozezněly všechny zvony v kostelích, které patří pod Dánskou národní církev. Všechny větrné mlýny v Dánsku se zastavily v takzvané smuteční pozici s lopatkami tvořícími buď kříž nebo písmeno X.

Od soboty do pondělí se zesnulému princi přišlo poklonit do kostela zámku Christiansborg téměř 20.000 lidí, napsal server The Local. Ke královskému paláci Amalienborg v Kodani zase lidé přinášeli v uplynulých dnech květiny.

Po celý týden od princova skonu vlály dánské vlajky na všech státních budovách a lodích na půl žerdi. Královská rodina se rovněž měsíc od princovy smrti nebude na znamení smutku účastnit žádných společenských akcí a její členové budou po celou dobu chodit oděni v černém.

Henrik byl hospitalizován s plicní infekcí koncem ledna. Zemřel v rodinném sídle Fredensborg severně od Kodaně, kde pravidelně spolu s chotí pobýval část roku a kde si přál strávit i své poslední chvíle. U lože umírajícího byla jak královna, tak synové Frederik a Joachim.

S korunní princeznou Margrethe se Henrik oženil v roce 1967. Loni v červnu pár oslavil zlatou svatbu, následně se začal Henrikův zdravotní stav zhoršovat. V září královský palác oznámil, že Henrik trpí demencí, a princ pak omezil svou přítomnost na veřejnosti. V lednu v Egyptě dostal zápal plic a při následné prohlídce u něj lékaři našli nezhoubný plicní nádor.

Dánský princ Henrik se narodil ve francouzské hraběcí rodině jako Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat. Prvních pět let strávil s rodiči ve Vietnamu, později studoval práva na pařížské Sorbonně a věnoval se rovněž studiu čínštiny a vietnamštiny.

Za svého života se Henrik těžko smiřoval se svým postavením na dánském dvoře. V roce 2007 si postěžoval, že není titulován jako král, ale jen jako princ manžel. Protože v Dánsku vůči sobě nepociťoval dostatečný respekt, často pobýval na své vinici ve Francii.

Kvůli podle něj nerovnoprávnému postavení u královského dvora vyjádřil Henrik před časem také přání, aby nebyl pohřben v katedrále v Roskilde, kde pro něj a pro sebe nechala královna Margrethe před časem připravit sarkofág. Ačkoli později vyšlo najevo, že přání vyslovil v době, kdy již trpěl demencí, královský palác se rozhodl jeho přání respektovat.