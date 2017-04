Pchjongjang - Severní Korea oslavila 105. výročí narození zakladatele komunistického režimu Kim Ir-sena vojenskou přehlídkou, na které mimo jiné ukázala nové zbraně. Podle tiskových agentur šlo zřejmě o nové rakety dlouhého doletu a o balistické střely odpalované z ponorek. Defilé na centrálním Kim Ir-senově náměstí v Pchjongjangu se zúčastnil nynější severokorejský vůdce a Kim Ir-senův vnuk Kim Čong-un. Na rozdíl od minulých let ale chyběli oficiální čínští činitelé.

Narozeniny muže, který je ve světě označován za diktátora, jsou v jeho vlasti známé jako Den slunce a jsou velkým státním svátkem. Letošní oslavy se konají v době vyostřeného napětí mezi KLDR a Spojenými státy a rovněž mezinárodního napětí, jež vyvolávají testy severokorejského vojenského arzenálu.

Panují obavy, že KLDR by mohla právě při oslavách narození Kim Ir-sena podniknout novou raketovou nebo jadernou zkoušku. Podle analytiků je ze satelitních snímků zřejmé, že místo, kde KLDR jaderné testy provádí, je připraveno k dalšímu použití.

Před tribunou, na níž Kim Čong-un v tmavém obleku s úsměvem hovořil se svými poradci, pochodovaly tisíce vojáků, kteří na přehlídku čekali několik hodin v přistavených autobusech. Za nimi jely tanky, odpalovací raketové systémy a další vojenská technika. Ve 105 formacích nad náměstím přelétávala letadla.

Pchjongjang mimo jiné ukázal nové balistické střely Pukkuksong odpalované z ponorek. Podle Reuters to bylo vůbec poprvé, co Severokorejci na přehlídce předvedli tyto zbraně s dosahem více než 1000 kilometrů. Podle expertů to naznačuje, že Severní Korea postupuje v realizaci plánu umístit své balistické střely na obtížně zaměřitelné ponorky.

Odborníci na zbraně rovněž zaznamenali, že před tribunou projelo na tahačích i několik mezikontinentálních raket podle všeho nového typu s mobilními odpalovacími rampami. Podle americké expertky Melissy Hanhamové, kterou citovala agentura Reuters, Pchjongjang zřejmě pracuje na "novém konceptu" mezikontinentálních balistických raket. "Nicméně Severní Korea má ve zvyku ukazovat na přehlídkách své nové koncepty dřív, než provede nějaké testy," dodala Hanhamová.

"Jsme připraveni odpovědět na jakýkoli jaderný útok vlastním jaderným útokem," řekl na oslavě, jež předcházela vojenské přehlídce, vysoký představitel komunistické strany KLDR Čche Rjong-he. Severokorejská tisková agentura KCNA už předtím oznámila, že armáda si je jistá, že v případě války je schopna americké základny v Jižní Koreji, "velitelství Zla" stejně jako vedení v Soulu "zničit během několika minut".

Severní Korea dnes podle agentury Reuters uvedla, že "vojenská hysterie" vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa se dostala do "nebezpečné fáze, kterou již nelze přehlížet".

Televizní stanice NBC tento týden s odvoláním na nejmenovaný zdroj ze zpravodajských služeb informovala, že Spojené státy jsou připraveny podniknout preventivní úder konvenčními zbraněmi proti KLDR v případě, že získají důkazy o přípravách KLDR podniknout další jaderný výbuch. Severokorejská armáda následně pohrozila, že nemilosrdně zpustoší USA, pokud se Washington rozhodne na KLDR zaútočit.

Situace v KLDR znepokojuje také Čínu. Její ministr zahraničí Wang I v telefonickém rozhovoru s ruským protějškem Sergejem Lavrovem řekl, že Peking si přeje spolupracovat s Moskvou při uvolnění situace. "Chceme, aby se strany vrátily k jednacímu stolu," řekl. Rusko vyzvalo všechny strany ke zdrženlivosti a k tomu, aby se vyhnuly jakékoli provokaci. Čínský deník Global Times důrazně vyzval Pchjongjang, "aby se tentokrát nedopustil žádného omylu".