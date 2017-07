Klatovy - V Klatovech na přejezdu zemřela 62letá řidička po střetu s osobním vlakem. Ve vlaku cestovalo 11 osob, nikdo se nezranil. Doprava na regionální trati z Klatov do Horažďovic bude přerušená do zhruba 10:15. ČTK to řekly policejní mluvčí Dagmar Brožová a regionální mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

"Řidička vozidla značky Volkswagen na místě zemřela. Záchranáři ji oživovali 15 minut," uvedla Brožová. Ve vlaku bylo 11 lidí včetně vlakvedoucího a strojvedoucího, u kterého policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. "Událost si převzali kriminalisté z Klatov, bude nařízena soudní pitva," dodala policejní mluvčí.

Nehoda se stala v 07:15. Řidička zřejmě vjela na přejezd bez závor v době, kdy svítilo výstražné světlo a houkalo signalizační zařízení.

Podle mluvčí drah byla doprava v úseku mezi Klatovy a Hrádkem u Sušice nahrazena autobusy. Pokud bude obnovena do 10:15, půjde jen o dva spoje. Nehoda se stala v úseku mezi zastávkami Klatovy a Klatovy-město.