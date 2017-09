Kirkúk (Irák) - V ulicích severoiráckého Kirkúku se rozmisťují posílené policejní hlídky. Cílem je zabránit případnému vypuknutí mezietnického násilí, jež by mohlo být vyvoláno blížícím se referendem o nezávislosti iráckého Kurdistánu, napsala dnes agentura Reuters. Proti ohlášenému hlasování se důrazně staví nejen centrální vláda v Bagdádu, ale i Západ.

Referendum se vedení autonomního iráckého Kurdistánu rozhodlo uspořádat příští týden 25. září. Nic na tom nezměnil pondělní krok iráckého nejvyššího soudu, který pozastavil organizaci hlasování do doby, než se rozhodne o stížnosti na to, že by referendum bylo v rozporu s ústavou.

Prezidenta Kurdistánu Masúda Barzáního od realizace záměru neodradilo ani varování irácké vlády, že referendum je "hra s ohněm". Neustoupil ani po upozornění Washingtonu, že by mohl být ohrožen společný boj proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Referendum by podle Reuters mohlo zvýšit napětí především v Kirkúku, kde o moc soupeří Kurdové s Turkmeny a Araby.

Kurdské bezpečnostní oddíly a městská policie už v Kirkúku zřídily kontrolní stanoviště poté, co byl zabit jeden Kurd při konfliktu se strážci úřadovny jedné turkmenské politické strany. Zranění přitom utrpěli další dva Kurdové a jeden člen turkmenské ostrahy. K incidentu došlo, když kolem sídla turkmenské strany projížděl konvoj Kurdů mávajících kurdskými vlajkami na oslavu referenda.

Na chystané hlasování v Kurdistánu hledí obzvlášť podrážděně Turecko, které se již dlouho staví do role ochránce turkmenské menšiny v Iráku. Turecký ministr obrany Nurettin Canikli dnes varoval, že případný rozpad Sýrie a Iráku by měl hrozivé následky, protože by mohl "roznítit větší, globální konflikt s nevídaným koncem". Porušení územní celistvosti Iráku by podle něj přímo znamenalo velké riziko pro Turecko.