Praha - Někdejší šéfka premiérova kabinetu Jana Nečasová (dříve Nagyová) se odvolala proti rozsudku, který jí za zneužití Vojenského zpravodajství uložil dvouletý podmíněný trest a pětiletý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích státní správy. Na dotaz ČTK to uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková, která v kauze rozhodovala. Dodala, že možnosti podat odvolání tedy využili jak všichni obžalovaní, tak i státní zástupce a ministerstvo obrany, jež má postavení poškozeného.

"Čekám na odůvodnění posledního odvolání a následně spis předložím Městskému soudu v Praze k rozhodnutí," napsala Hájková.

Zatímco obžalovaní zpravodajci Milan Kovanda, Ondrej Páleník a Jan Pohůnek se proti svým podmíněným trestům a zákazům činnosti ve zpravodajských službách odvolali rovnou po vyhlášení verdiktu loni v listopadu, státní zástupce i právník Nečasové Eduard Bruna si tehdy ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Chtěli si totiž nejprve prostudovat písemné odůvodnění rozsudku.

Nečasová trvá na své nevině. Bruna ČTK už dříve řekl, že kdyby jeho klientka figurovala v jediné kauze, poradil by jí, ať odvolání nepodává a nadále se nesoudí. Nečasová však čelí celkem třem obžalobám, takže v případě, že by v první věci dostala podmínku a ve druhé nejpřísnější možnou - tedy tříletou - podmínku, ve třetí kauze už by se s největší pravděpodobností nevyhnula trestu odnětí svobody.

Současná manželka a bývalá šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) podle verdiktu zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby sledovali Nečasovu tehdejší manželku Radku. Získáním informací o její údajné nevěře chtěla podle rozsudku uspíšit Nečasův rozvod, jeho ženu totiž "hluboce nenáviděla". Později údajně nechala sledovat také dva zaměstnance úřadu vlády. Aféra přispěla v roce 2013 k pádu Nečasova kabinetu.

Státní zástupce pro obžalované požaduje nepodmíněné tresty vězení. Hájková vysvětlila uložení podmínek tím, že od spáchání skutku uplynula dlouhá doba.

Nečasová je společně s lobbistou Ivem Rittigem obžalována také z vyzrazení utajované informace BIS. Třetí případ se týká údajného podplácení poslanců příslibem lukrativních funkcí a zahrnuje rovněž krácení daní z dárků, které žena dostávala od vlivných podnikatelů.