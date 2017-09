Praha - Petr Sova a Martin Ignačák, které obžaloba považuje za hlavní organizátory přípravy teroristického útoku na vlak, by měli jít podle státního zástupce na 12 let do vězení. Mírnější nepodmíněné i podmíněné tresty státní zástupce Vladimír Pazourek navrhl pro tři ženy, které čelí obžalobě kvůli tomu, že se na přípravě útoku podílely nebo plánování nepřekazily. Před pražským městským soudem dnes začaly závěrečné řeči. Ve čtvrtek a v pátek bude na řadě většina advokátů a všichni obžalovaní.

Obžaloba za hlavního organizátora útoku označuje Sovu, který vytvořil skupinu, kde působili další obvinění Ignačák a Alexandra Ščambová. Podle spisu plánovali provést útok na nákladní vlak převážející vojenský materiál za použití zápalných lahví. Pazourek je přesvědčen o tom, že se před soudem jejich vina prokázala.

Za stěžejní důkaz považuje výpovědi policejních agentů, kteří se do skupiny anarchistů infiltrovali. "Jejich výpovědi jsou konzistentní a věrohodné po celou dobu řízení. Agenti pouze vstoupili do děje, který se již rozvíjel," uvedl dnes před soudem Pazourek. Odmítl obhajobu obviněných, podle níž činnost skupiny vyprovokovali právě tajní policisté. Všichni obžalovaní však vinu odmítají. Podle nich byli tajní policisté hlavními hybateli událostí, jelikož platili za nákup materiálu na zápalné láhve, vybírali místo útoku a tlačili skupinu k násilné akci.

Sova s Ignačákem a policejní agenti podle obžaloby v prosinci 2014 koupili materiál k výrobě zápalných lahví. Později vyrobili a vyzkoušeli zápalné směsi v lomu u obce Chýnice. Dvě směsi složené z benzinu, polystyrenu a rostlinného oleje zakopali 20. dubna 2015 poblíž chuchelského železničního mostu, kde se měl útok podle spisu odehrát.

Z advokátů dnes stihl pronést svou závěrečnou řeč Petr Šťastný, který zastupuje Sovu. S názorem státního zástupce nesouhlasil. "Obžalovaným nemohl být prokázán teroristický úmysl," zdůraznil Šťastný. Uvedl také, že trať, u které byly zápalné směsi schované, tehdy byla mimo provoz kvůli výměně kolejí a žádné vlaky tam nejezdily. Podle něj tak obžalovaní nemohli plánovat útok na vlak, který tudy měl převážet vojenský materiál na akci Bahna, jež se tehdy konala v polovině června.

Sovovi s Ignačákem státní zástupce navrhl trest při spodní hranici sazby, která činí 12 až 20 let vězení. U Ščambové by byl spokojen s tím, když by byla odsouzena k trestu odnětí svobody pod zákonnou hranicí. Žena čelí obžalobě kvůli tomu, že "hlídala", když Ignačák s policejním agentem zápalnou láhev ukrývali.

Další obviněnou je Radka Pavlovská, která se účastnila schůzek organizované skupiny a jejich plány neoznámila policii. Za nepřekažení trestného činu jí hrozí až tři roky vězení, Pazourek jí navrhl tříletou podmínku. Poslední obviněnou je Katarína Zezulová, která také byla na některých schůzkách. Navíc byla obviněna z přípravy zločinu násilí proti úřední osobě, za což jí hrozí až 12 let vězení.

Podle obžaloby se totiž s Ignačákem a Sovou dohodli, že vyrobí zápalné láhve, které ukryli poblíž squatu na Cibulce. Sloužit měly proti policii či pracovníkům bezpečnostní agentury při vyklízení objektu. Za to by podle Pazourka měla jít do vězení na dobu, která je při spodní polovině trestní sazby.

Kauza souvisí s policejní razií proti extremistům z dubna 2014. Celkem bylo zatčeno deset lidí, obviněno jich bylo šest. Soudní jednání v kauze přípravy útoku na vlak začalo loni v srpnu.