Zlín - Krajský soud ve Zlíně dnes pokračoval v projednávání kauzy někdejšího reprezentačního hokejisty Romana Čechmánka. Podle obžaloby se dopustil podvodů se škodou přes 15 milionů korun. Soud vyslechl další svědky, předseda senátu poté odročil věc na květen. Do té doby by měl mít k dispozici znalecký posudek, který má stanovit hodnotu majetku olympijského vítěze z Nagana. Čechmánek vinu odmítá, hrozí mu až deset let vězení.

U soudu dnes vypovídal Oldřich Štefl, bývalý šéf vsetínských hokejistů a současný sportovní ředitel hokejového klubu Slovan Bratislava. Čechmánkovi prý se společníkem půjčil přes 25 milionů korun. "Obrátil se na mě, že má finanční problémy. Zdálo se mi, že má jeho podnikání hlavu a patu. Zapůjčil jsem mu finanční prostředky. V případě, že by byly problémy, stal bych se majitelem nebo spolumajitelem pivovaru," uvedl Štefl.

Dokud na Čechmánka nebyl podán návrh na insolvenci, byl prý v klidu. A to přesto, že mu exhokejista dluhy splácel jen částečně. Ke každé půjčce podle něj byla uzavřena smlouva a vyhotovena směnka. Celkový tehdejší Čechmánkův majetek odhadl Štefl na zhruba 100 milionů korun. "Po celou dobu aktiva převyšovala pasiva," sdělil.

Před soudem zazněla také výpověď zástupce věřitelů v insolvenčním řízení. Upozornil v ní na nestandardní dražbu pivovaru, který Čechmánek ve Zlíně provozoval. Jeho hodnotu před kolaudací odhadl nejméně na 18 milionů korun, vydražen však byl pouze za 7,8 milionů Kč. Z majetku Čechmánka a z pivovaru jako právnické osoby podle něj mohlo být dle reorganizačního plánu vyplaceno zajištěným věřitelům 100 procent pohledávek, nezajištěným věřitelům minimálně 12 procent. "V případě vstupu strategického investora by byl (Čechmánek) schopen vyplatit závazky, které měl," řekl.

Mezi svědky obhajoby se dnes objevila i zástupkyně společnosti, která Čechmánkovi v roce 2014 zpracovávala účetnictví. Za devět měsíců zkušebního provozu prý pivovar vykázal obrat dva miliony korun. V případě spuštění do plného provozu by podle ní byl podnik schopen po odečtení všech nákladů vykázat měsíčně zisk kolem 450.000 korun, ročně tedy asi 5,4 milionu Kč. "Byla to standardně fungující firma, která platila všechny své závazky, tak jak je zvyklost. Pokud by firma dál fungovala, z tržeb by normálně hradila své závazky," uvedla svědkyně.

Podle obžaloby si Čechmánek v souvislosti se svým podnikáním půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že své závazky nebude kvůli své tíživé finanční situaci schopen splácet. Jeho dluh dosáhl desítek milionů korun. Od roku 2013 je sedmačtyřicetiletý muž v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek. Kromě provozování pivovaru opravoval Čechmánek také bytový dům v Holešově a koupil si bývalý domov důchodců v Prostějově. Dále investoval do developerského projektu v Chorvatsku.

Kvůli zmiňovanému vypracování znaleckého posudku odročil předseda senátu hlavní líčení na 14. května.