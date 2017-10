Několik píšťal vyrobených pro nové varhany přivezl do Prahy jejich stavitel Gerhard Grenzing (na snímku uprostřed). V katedrále sv. Víta provedl v úterý 24. října večer poslední akustickou zkoušku. Zjišťoval při ní optimální rozmístění píšťal na kruchtě kvůli co nejlepšímu šíření zvuku i statice. Varhany budou vážit 22 tun a v současném stavu by je kruchta neunesla. Kvůli svým rozměrům také zakryjí z pohledu zevnitř vitrážové okno v čele katedrály. Nástroj vzniká proto, aby namísto dnešního zaplnil zvukem celou katedrálu.

Praha - Několik píšťal vyrobených pro nové varhany přivezl do Prahy jejich stavitel Gerhard Grenzing. V katedrále sv. Víta provedl v úterý večer poslední akustickou zkoušku. Zjišťoval při ní optimální rozmístění píšťal na kruchtě kvůli co nejlepšímu šíření zvuku i statice. Varhany budou vážit 22 tun a v současném stavu by je kruchta neunesla. Kvůli svým rozměrům také zakryjí z pohledu zevnitř vitrážové okno v čele katedrály. Nástroj vzniká proto, aby namísto dnešního zaplnil zvukem celou katedrálu. Přesto Grenzing uvažuje i o možnosti zvuk varhan snímat a do druhé poloviny katedrály jej pouštět reprodukovaný.

"Pan Grenzing má ideu, jak varhany postavit. Ze zkušenosti ví, že když postavil dostatečně silné varhany, byly příliš hlasité v prostoru varhaníka," řekl ČTK odborník na akustiku Pavel Srb. Aby nebyla přílišná hlasitost pro hráče obtěžující, v některých katedrálách hrají zároveň dvoje varhany. "My jsme dospěli k řešení sejmout zvuk varhan a dál v katedrále ho zopakovat reproduktorem. Jde nám o to, abychom po co největší ploše katedrály dosáhli stejné hlasitosti při jednom zdroji," uvedl.

"Je to inovativní metoda, odborná komise má na to ale pohled odlišný," řekl ČTK organolog pražské arcidiecéze a člen komise Štěpán Svoboda. Komise je pro tradiční řešení, domnívá se, že by se jím katedrála dostatečně ozvučila. "Pan Grenzing to také říká, ale chce také vyzkoušet nový přístup. Nemusíme mít dokonalé řešení, kdy uslyšíme za každým sloupem varhany stejně hlasité. Je to přirozené, úbytek zvuku se vzdáleností existuje, s tím se počítá," řekl Svoboda. "Není to ale tak, že by pan Grenzing chtěl postavit varhany, které to neuhrají," řekl akustik.

Řeší se i statika a umístění píšťal. Budou z pohledu zespoda zakrývat vitrážovou rozetu, která této části katedrály vévodí. "Čekají nás jednání s památkáři, která nebudou jednoduchá," řekl Svoboda. Kvůli rozměrům píšťal s hlubokými tóny, jež měří i 16 metrů, ale jiné řešení nevidí.

Pro měření zvuku byl v chrámu přístroj s několika píšťalami - ty se vyrobily nové na základě minulé akustické zkoušky. Při šíření zvuku hraje roli, jak vysoko nad zemí píšťaly stojí, jak daleko jsou od balkonu kruchty, který zvuk pohlcuje, stejně jako pískovec použitý v katedrále.

Současné varhany podle Srba "krásně hrají" na křížové lodi, ale do hlavní lodi hlasitost dramaticky klesá. Proto mají nové stát v čele katedrály. "Po prvním měření zvuku zkušebních píšťal jsme dospěli k lepšímu výsledku. Po křížovou loď nám úbytek hlasitosti vyhovuje, na 30 metrech je čtyři decibely, ale v přední části katedrály jde hlasitost dolů hodně, o 14 decibelů," uvedl. Cílem je mít 92 decibelů v celém chrámu; když byla při zkoušce tato hladina v jeho přední části, u varhan bylo 110 decibelů, to je hlasitost rockového koncertu, pro hráče není komfortní.

Ve hře je stále několik variant, včetně umístění reproduktorů tam, kde je dnes ozvučení katedrály na sloupech. Oba muži vylučují, že by reproduktory mohly jen doplnit současné varhany a nový nástroj by se nemusel stavět. "Nový nástroj je koncepčně zcela jinde. Ten stávající je postromantický a nedomnívám se, že by se problém vyřešil jakoukoli adjustací zvuku. Nové varhany se staví jako symfonický nástroj, zároveň to bude architektonické a designové doplnění závěru katedrály," řekl.

Příští rok se v Grenzingově dílně vyrobí 5000 píšťal. Na jaře roku 2019 by se měly v katedrále skládat a na podzim by měly být požehnány a poprvé se rozeznít. Varhany si vyžádají investici 80 milionů korun a na kontě Nadačního fondu Svatovítské varhany je k dnešku 34,5 milionu.