Karviná - Fotbalisté Karviné vyhlásili za svůj cíl v nadcházející prvoligové sezoně záchranu. Loňský nováček se však bude muset obejít bez svého klíčového hráče, gólmana Jana Laštůvky, který v létě přestoupil do Slavie.

Jeho roli má převzít Martin Berkovec, který do klubu přichází právě jako součást obchodu se Slavií. "Jsem přesvědčen, že na gólmanském postu jsme tým po odchodu Laštyho doplnili adekvátně kvalitním brankářem. To byl v podstatě jediný citelný zásah do mužstva, jinak jsme do toho moc sahat nemuseli a z toho mám radost," řekl trenér Jozef Weber.

Ze základní sestavy Karviné vyjma Laštůvky neodešel nikdo. Z dalších hráčů jsou pryč například Libor Holík a Patrik Dressler, kterým skončilo hostování ze Slavie, resp. Teplic, po skončení smlouvy odešli Mihailo Jovanovič a Pavol Jurčo.

Výčet odchodů zřejmě co nevidět rozšíří i talentovaný záložník Filip Panák, o kterého už delší dobu usiluje Slavia. "Dolaďuje se to, ale pak by u nás měl zůstat na hostování," řekl sportovní manažer klubu Lubomír Vlk.

S Berkovcem do Karviné naopak přišli také Petr Štěpanovský (Dunajská Streda), Benjamin Čolič (Olimpik Sarajevo), David Lischka (Jablonec) a venezuelské duo Eric Ramírez (Zamora FC), Ricardo Piňa (Estudiantes de Caracas S.C.). "Povedlo se nám navíc natvrdo získat Jana Kalabišku a Tomáše Wágnera, kteří tady odvedli dobré služby na jaře a teď jsou už našimi kmenovými hráči. Osvěžením by mohli být i oba Venezuelané," řekl Vlk.

Karvinští byli v minulé sezoně až na nepovedený závěr soutěže nečekaným překvapením soutěže. I letos by chtěli hlavně na domácím hřišti předvádět atraktivní fotbal. "Samozřejmě že už nás naši soupeři mohou mít více přečtené. Ale myslím, že se nám kádr povedlo celkem vhodně doplnit na postech, kde to bylo potřeba. Věřím, že takovou naši devízou by mohl být týmový výkon a organizace hry," prohlásil Weber.

Karviná sezonu začne v sobotu doma proti Jihlavě. Fanoušci si zatím zakoupili 1600 permanentek.