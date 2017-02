Karlovy Vary - V Karlovarském kraji zamrzají v letošní zimě i některé minerální prameny. Záleží na jejich teplotě i chemickém složení. V Mariánských Lázních například led obalil vývěr Antoníčkova pramene, v Karlových Varech je kvůli namrzání omezen přístup i k venkovnímu vývěru Vřídla, zjistila ČTK.

Podle jednatele Technických a dopravních služeb Mariánských Lázní Daniela Javůrka volně přístupné prameny ve městě zamrzají často. "Mariánské Lázně leží relativně vysoko, téměř 600 metrů nad mořem, takže i když není tak silná zima jako letos, prameny zamrzají. My se staráme spíš o to, aby kolem nich bylo bezpečno, do samotných pramenů nezasahujeme a necháváme je vyvěrat," řekl Javůrek ČTK.

Léčivé prameny v Mariánských Lázních jsou studené kyselky, jejichž teplota kolísá mezi 7 a 10 stupni Celsia. Na malém území přitom vyvěrají prameny s velmi odlišným chemickým složením.

Karlovarské prameny díky své vyšší teplotě mrazům odolávají. "Jediný pramen, který by mohl zamrzat je Štěpánka. Ta má sice pod zemí asi 12 až 14 stupňů, ale má malou vydatnost a cestou k povrchu chladne. Proto jej zazimováváme," řekl dnes ČTK ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZAK) Milan Trnka. Ale i voda z horkého Vřídla, které od loňského roku tryská před kolonádou, na dlažbě zamrzá. SPLZAK proto snížila výšku výtrysku na minimum a kolem Vřídla instalovala zábrany, aby omezila riziko, že lidé uklouznou na namrzlé dlažbě.