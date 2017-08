Kábul - Za přísné ostrahy se v jedné ze soukromých vil v Kábulu konala první afghánská módní přehlídka, která návštěvníkům představila tradiční afghánské oděvy. Dvacet modelů včetně šesti žen se v jednom z minulých dnů prošlo po mole před asi stovkou diváků i přesto, že za pořádání takové akce hrozí jejím účastníkům násilí ze strany radikálů z hnutí Taliban. Informovala o tom agentura AP.

Muži předvedli tradiční afghánský oděv šalvár kamíz, tedy dlouhé košile a kalhoty s turbany, klobouky z kožešin karakulských ovcí nebo paštunskými přikrývkami na hlavě. Ženy představily tradiční barevné šaty vyrobené z jemných, složitě vyšívaných materiálů s šálami v podobě doplňků.

V Kábulu se v minulosti konalo několik módních přehlídek, většina z nich ale jen pro mezinárodní obecenstvo. Přehlídka, kterou zorganizoval místní návrhář Adžmal Hakiki, je tak první afghánskou módní akcí, kde afghánští modelové předvedli Afgháncům tradiční oděvy své vlastní země.

Dvaadvacetiletý afghánský model a módní návrhář Hakiki prý toužil ukázat veřejnosti afghánskou kulturu prostřednictvím bohatého tradičního oděvu a regionálních kostýmů. Podle něj přehlídka pomůže vrátit Afgháncům povědomí o jejich kulturním dědictví a znovu sjednotit místní společnost. Akci tak stálo za to pořádat i přes každodenní hrozby Talibanu, uvedl návrhář.

"Řekl jsem si, že i kdyby na nás zaútočil sebevražedný atentátník, i kdybych přišel o ruce a nohy, budu pokračovat v tom, co dělám," poznamenal Hakiki.

Hakikiho společnost je na afghánském trhu relativně nová, přesto se mladý návrhář už několikrát objevil i v místní televizi. Firma prodává modely pod vlastní značkou, přibližně 70 procent jejich výrobků si koupí cizinci nebo Afghánci žijící v zahraničí.

Účast žen na podobné akci přitom zůstává tabu, a to i 16 let poté, co byl přísný režim Talibanu za pomoci amerických jednotek svržen. Některé ženy stále vycházejí na ulici od hlavy až k patě zahalené v modré burce, násilí na ženách je totiž stále běžné. Média informovala o několika případech, kdy byly ženy ukamenovány, uvězněny nebo popraveny kvůli stykům s muži.

"Pokud můžeme změnit mentalitu našich lidí po všech těch letech bojů, jsem si jistá, že budeme připraveni na lepší budoucnost," uvedla jedna z návštěvnic přehlídky. Vyhlídka na další podobné akce je podle ní vzrušující.