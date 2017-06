Praha - V jižních Čechách je po bouři několik tisíc lidí bez elektřiny, nejvíc na Jindřichohradecku. Na některých tratích nejezdí vlaky kvůli spadlým stromům. Ve středních Čechách komplikují provoz vlaků stromy spadlé na koleje. Nejezdí či jsou omezené např. na trase Praha-Kolín, Praha-Lysán.L., Beroun-Rakovník. Silný vítr provázející noční bouřku vyvracel na Vysočině stromy. Hasiči zasahovali kvůli počasí u více než 160 případů. Všechny silnice jsou průjezdné. Hasiči v hradeckém kraji vyjížděli kvůli přívalovým dešťům a větru k 50 událostem, hlavně likvidovali stromy popadané na silnice. Nikdo nebyl zraněn.

Jihočeský kraj

Po noční bouři je několik tisíc lidí bez elektřiny, nejvíc na Jindřichohradecku. Na některých tratích nejezdí vlaky kvůli spadlým stromům, rychlíky z Brna na České Budějovice budou mít zpoždění. ČTK to dnes řekli mluvčí energetické společnosti E.ON ČR a mluvčí Českách drah (ČD). Jihočeští hasiči vyjížděli v noci k desítkám popadaných stromů. Na Vysočině silný vítr vyvracel na Vysočině stromy. Hasiči zasahovali kvůli počasí u více než 160 případů. Všechny silnice jsou průjezdné.

Společnost E.ON zaznamenala za noc 11 poruch na linkách vysokého napětí, většinu v okrese Jindřichův Hradec, jednu na Strakonicku. "Bylo to hlavně v okolí Třeboňska, z větších měst jsme měli bez dodávek Suchdol nad Lužnicí, který je ale již zapínaný, bez dodávek byla i část města Třeboně. V tuhle chvíli se omezení dodávek týká 2000 až 3000 domácností, předpokládám, že během dopoledne se to zapne," řekl ČTK mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

Na některých jihočeských tratích nejezdí vlaky kvůli popadaným stromům. Zpoždění naberou rychlíky z Brna na České Budějovice. "Na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí, kde jezdí rychlíky od Brna a Jihlavy, je v úseku Horní Cerekev - Jihlávka rozsáhlá porucha trakčního vedení. To bude mít zřejmě velký vliv na vlaky, které jedou od Jihlavy do Jihočeského kraje. Musí se zajistit náhradní autobusová doprava, tam budou mít rychlíky zpoždění," řekla ČTK mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

Kvůli bouři je zavřená i trať 199 České Budějovice - Gmünd, v úseku Gmünd - Schwarzenau, výluka by měla skončit ve 12:00, jezdí tam náhradní autobusy. "Je to hlavně na rakouské straně. Počítáme s tím, že celé dopoledne budou jezdit autobusy," řekla Pistoriusová. Kvůli překážkám na trati jsou zavřené i úseky trati 197 Strunkovice nad Blanicí - Prachatice a trati 224 Tábor - Chýnov. Ty by měly být průjezdné do 7:00.

Jihočeští hasiči vyjížděli v noci kvůli silné bouřce k desítkám popadaných stromů. Zasahovali na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Prachaticku i Táborsku. "V podstatě celý kraj, bylo toho dost," řekl ČTK operační důstojník jihočeských hasičů.

Královéhradecký kraj

Hasiči vyjížděli v noci na dnešek kvůli přívalovým dešťům a silnému větru zhruba k 50 událostem, hlavně k likvidaci popadaných stromů na silnice. V Horní Malé Úpě na Trutnovsku hasiči zasahovali u požáru střechy domu, do kterého zřejmě udeřil blesk. Zraněn nikdo nebyl, řekl ČTK mluvčí hasičů Ondřej Sezima.

Požár střechy domu v Horní Malé Úpě, který byl nahlášený po 18:00, se podařilo brzy uhasit. "Hasiči štít domu rozebrali, aby odhalili a dohasili případná další ložiska požáru. Vyšetřovatel stanovil předběžně vzniklou škodu na 100.000 korun," uvedl Sezima. Blesk podle svědků udeřil také do stromu v Doudlebách nad Orlicí.

Nejčastěji hasiči vyjížděli na Trutnovsku a Rychnovsku, například v Dolních Lysečinách na Trutnovsku spadl na dráty elektrického vedení vzrostlý strom. Ve Velkém Třebešově na Náchodsku poškodila spadlá větev ze stromu dodávku.

Po noční bouřce bylo dnes ráno v hradeckém kraji zataženo až oblačno, přes den má být postupně až polojasno, přeháňky budou už jen ojedinělé.

Kraj Vysočina

Silný vítr provázející noční bouřku vyvracel na Vysočině stromy. Hasiči zasahovali kvůli počasí od čtvrtečních 20:00 do dnešních 06:00 u více než 160 případů, nejvíce na Havlíčkobrodsku a Žďársku. Nejčastěji odstraňovali stromy spadlé na silnice, které bránily provozu. ČTK to dnes řekla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Všechny silnice jsou ráno průjezdné.

"Přímo ve Žďáru nad Sázavou v Bezručově ulici spadl před 05:00 vzrostlý strom na střechu rodinného domu. Událost se obešla bez zranění," řekla mluvčí. Bez zranění skončila i nehoda v Počátkách na Pelhřimovsku, kde řidič osobního auta kolem 03:00 narazil do spadlého stromu.

Krajští silničáři podle Jiřího Havla z dispečinku převzali v noci od volajících lidí přes 80 hlášení o vozovkách zatarasených spadlými stromy. "Silnice byly na řadě míst neprůjezdné, než hasiči stromy odstranili. Dnes ráno jsou všechny silnice v kraji sjízdné," řekl Havel ČTK.