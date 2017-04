České Budějovice - Přes 10.000 domácností v jižních Čechách je bez proudu, některé bez něho mohou být i v sobotu. E.ON poruchy odstraňuje, situaci komplikují nesjízdné silnice, na nichž leží sníh i popadané stromy. ČTK to dnes řekl mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Mokrý sníh láme stromy na moha místech, energetici mají hlášeno nejvíc poruch na Českokrumlovsku a Prachaticku.

"V této chvíli je počet domácností bez dodávek elektřiny vyšší než deset tisíc. Je to v důsledku toho, že teprve zjišťujeme na linkách nízkého napětí, kde co je. Bojujeme s kalamitním stavem, intenzivně pracujeme na vymezování poruch, ale některá místa mohou být bez elektřiny do soboty," řekl Vácha.

Poruchu musejí energetici v terénu nejdřív najít, pak odstraní větve a stromy, potom ji opraví. "Pokud je to jenom vyzkratování, to znamená, že je tam větev, která se sundá, a linka se může zase hned zapnout, je to otázka půlhodiny, než to chlapi vyříznou, sundají větev a jdou dál. Horší je, když se poškodí izolátor nebo vodící lano. Tam musí přijet těžká technika a vyměnit to," uvedl Vácha.

Bez proudu jsou lidé v jihozápadní části Prachaticka, v jižní části okresu Strakonice, v okrese Český Krumlov v okolí Lipna, Dolního Dvořiště, Vyššího Brodu, Frymburku a v Černé v Pošumaví, dále v jižní části okresu České Budějovice s přesahem ke Kaplici a Benešovu nad Černou.

"Větší lokality zprovozníme dnes. Do soboty možná zůstanou bez proudu odlehlejší oblasti. Závisí to na tom, v jakém stavu linky jsou a co konkrétně způsobilo jejich poškození. V této chvíli to vypadá spíš na větve, ale nevíme, až přijdeme do zalesněnějších průsmyků. Jestli tam budou popadané stromy, bude to horší," řekl Vácha.

Energetikům komplikují práci nesjízdné silnice. S povolením policie se dostanou i na ty zavřené, což je třeba silnice z Černé v Pošumaví do Frymburku a Frymburk - Světlík na Českokrumlovsku. Problém je ale v tom, že tam mohou stát odstavená nákladní auta a silnice blokovat.