Jilemnice (Semilsko) - Nový areál Hraběnka pro běžecké lyžování a biatlon dnes otevřeli v Jilemnici na Semilsku. Jeho výstavba přišla na 76 milionů korun a sloužit bude nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti. Na jeho výstavbu přispělo 20 miliony korun ministerstvo školství a 15 milionů přidal Liberecký kraj. O dalších deseti milionech pro Hraběnku budou krajští zastupitelé rozhodovat v úterý, řekl u příležitosti slavnostního otevření areálu liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

"To není podpora, kterou Liberecký kraj poskytuje ze svého rozpočtu úplně každý den, nicméně my tady máme v Jilemnici sportovní gymnázium, které je úzce propojeno s místním sportovním klubem a biatlonovým svazem. Bez toho sportovního areálu by pravděpodobně budoucnost toho gymnázia byla ohrožena," poznamenal Půta. Absolventy jilemnického gymnázia jsou mimo jiné i biatlonisté Veronika Vítková a Jaroslav Soukup, kteří si dnes nové sportoviště také přišli prohlédnout.

V areálu Hraběnka jsou k dispozici tři kilometry asfaltových tratí pro kolečkové lyže, in-line bruslení, ale také cyklisty. Vedle asfaltky jsou cesty pro pěší a běžce. "Když si vzpomenu, kde jsme tady stříleli za mého mládí, za kravínem mezi kravincema jsme tady běhali, tak je to určitě změna k lepšímu," poznamenal Soukup. "Určitě tady takový areál chyběl sportovcům, děcka ze základky a gymplu se připravovala různě po silnicích, kde to je pro ostatní nebezpečné," doplnila Vítková.

Podle předsedy Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy získali biatlonisté další kvalitní tréninkové centrum. Pro mezinárodní závody ale nestačí. "Na to by byla potřeba investice ne za 70, ale za 270 milionů korun," řekl. Jilemnická střelnice má 20 stavů a to pro mezinárodní soutěže nestačí, konat se tak tady budou jen ty národní. "Pro mezinárodní soutěže máme areál v Novém Městě na Moraně," dodal Hamza.

V Libereckém kraji je kvalitní zázemí pro běžce na lyžích a biatlonisty také v Jablonci nad Nisou v areálu Břízky a kolečko je i v Harrachově. "Harrachov bychom rádi opravili," dodal Hamza.

Lyžařské a běžecké tratě začaly na Hraběnce v Jilemnici vznikat v roce 1945, přebudovány byly v letech 1960 až 1965. V roce 1976 byla slavnostně otevřena asfaltová dráha pro kolečkové lyže. Areál už ale nutně potřeboval obnovu. V roce 2004 byla vypracována první studie obnovy. V roce 2012 dalo město zpracovat novou studii.

Práce začaly na konci roku 2016. Akci zkomplikovaly nejasnosti kolem financování, když loni v květnu tehdejší ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) investiční program zrušila kvůli podezření ze zneužití. Jilemnice tak musela o státní dotaci žádat znova. "Z vlastního dalo město 26 milionů," dodala starostka Jana Čechová (SNK).