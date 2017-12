České Budějovice - V jižních Čechách hrozí, že se v nižších polohách vytvoří náledí. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která platí pro Jihočeský kraj od dnešních 17:00 do úterních 09:00. Řidiči i chodci by měli být podle meteorologů kvůli kluzkým silnicím a chodníkům velmi opatrní.

Na jihu Čech dnes dopoledne sněžilo. Sníh by měl odpoledne odtávat a mokré silnice by mohly v noci namrznout. "V noci na úterý klesnou na jihu Čech teploty na minus šest až minus devět stupňů Celsia. Proto se bude místy na neošetřených komunikacích vytvářet náledí a zmrazky," uvedli meteorologové. "Přetrvávající náledí se může do čtvrtka ojediněle vyskytovat i v jiných krajích," doplnili.