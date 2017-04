Olomouc - V Jeseníkách v noci napadlo až 30 centimetrů sněhu. Správci silnic do terénu vyslali všechny sypače a pluhy, přesto vozovky na Jesenicku a Šumpersku kvůli hustému sněžení ráno pokrývá vrstva sněhu a sjízdné jsou jen se zvýšenou opatrností. Na některých silnicích komplikují provoz uvízlá nákladní vozidla. Kamiony by do vyšších poloh raději neměly vůbec jezdit, řekl ČTK dispečer jesenické správy silnic. Několik centimetrů sněhu v noci napadlo i v ostatních částech Olomouckého kraje.

"Jenom tady v Jeseníku napadlo zhruba 20 centimetrů sněhu. V horských oblastech je to až 30 centimetrů," uvedl dispečer, podle kterého intenzita sněžení byla na polovinu dubna nezvykle vysoká a správci silnic mají od úterního odpoledne plné ruce práce. "Na všech vozovkách je ráno vrstva nového sněhu, která se průběžně odstraňuje plužením a posypem," podotkl.

V obci Lipová-lázně nedaleko Jeseníku dnes časně ráno na zledovatělé vozovce havaroval kamion, který zablokoval silnici. Odstavené nákladní vozidlo komplikuje provoz také na silnici ze Zlatých Hor do Jeseníku, kde byla ráno místo ledovka. "Jestli můžu doporučit, tak kamiony ať zatím raději vůbec nejezdí," upozornil dispečer.

Na sníh si musí dát řidiči pozor také na sousedním Šumpersku, kde jsou zatím všechny silnice se zvýšenou opatrností sjízdné. "V horských oblastech ale mají problémy kamiony. Na Červenohorském sedle v noci napadlo přes 25 centimetrů sněhu a pokud má kamion letní gumy nebo není naložený, tak je samozřejmě problém. Bez zimní výbavy by tam proto neměly jezdit," řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic.

Podle dispečera husté sněžení zasáhlo hlavně území od Šumperka dál na sever. "Před šestou hodinou přijel kolega a říkal, že od Zábřehu až do Bludova není žádný sníh," podotkl dispečer.

Sněhové přeháňky v noci zasáhly také ostatní části Olomouckého kraje. Slabá vrstva sněhu napadla například v kopcovité části Prostějovska. Podle dispečera prostějovské správy silnic jsou vozovky ráno holé a mokré. Sněhový poprašek je místy i na Olomoucku, kde jsou silnice s opatrností sjízdné.

Noční sněžení působí největší problémy na Bruntálsku

Noční sněžení v Moravskoslezském kraji nejvíc zasáhlo Bruntálsko, kde do dnešního rána napadlo v průměru 15 až 20 centimetrů sněhu. Především v horských oblastech se na cestách kvůli silnému větru tvoří sněhové jazyky. Silničáři na zimní provoz předělávají další techniku, řekla ČTK mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková.

V některých místech regionu navíc stále sněží nebo padá sníh s deštěm, a řidiči tak musejí být velmi opatrní i kvůli snížené viditelnosti. V nižších polohách se srážky na silnicích rozpouští. "Na horách, zvláště ve vyšších polohách Jeseníků, kde sněžilo celou noc a je chladněji, se sníh drží a vlivem silného větru se mohou vytvářet sněhové jazyky," uvedla Součková.

Dodala, že silničáři se v noci soustředili především na údržbu silnic prvních tříd a přes den budou podle možností ošetřovat i silnice druhých a třetích tříd.

"V okolí Hvězdy směrem na Ovčárnu se dokonce tvořila bílá tma a nedalo se rozeznat, kde končí krajnice. Dokonce nám jeden sypač mezi Rudnou a Malou Morávkou vjel do navátého sněhu, protože jeho řidič vůbec neviděl a zapadl," podotkla Součková. Dodala, že na Bruntálsku je v terénu devět aut, povoláni byli externisté s traktory a dopoledne budou další vozy předělávány na zimní provoz. Také na Frýdecko-Místecku, zvláště v horských oblastech, jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. S výjimkou Bruntálska v regionu připadlo zhruba do deseti centimetrů, na většině míst okolo tří až pěti centimetrů.

Mluvčí Ostravských komunikací Jiří Maléř dnes ČTK řekl, že sypače kvůli hustému sněžení vyrazily do terénu okolo 02:00. "Silnice jsou aktuálně sjízdné, leží na nich vrstva soleného, rozbředlého sněhu. Dvanáct sypačů, které pracovníci Ostravských komunikací znovu přichystali, vyrazilo k údržbě ostravských silnic patnáct minut před druhou hodinou ranní. Technika je v terénu nepřetržitě," uvedl Maléř. Dodal, že zatím bylo spotřebováno okolo 70 tun soli. "Cesty jsou sjízdné, přesto musí dbát řidiči zvýšené opatrnosti," řekl Maléř. Technika podle něj bude v terénu dokud nebudou silnice holé.

Horské silnice v Libereckém kraji jsou s opatrností sjízdné

Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři motoristům při jízdě v horských oblastech Libereckého kraje. V místech, kde jsou silnice mokré, je možný vznik náledí. ČTK to dnes řekl Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje. V noci se teploty v horách pohybovaly kolem minus pěti stupňů a místy silnice pokryl sníh.

Z hlavních tahů podle Pospíšila museli chemicky ošetřit silnici 10 mezi Desnou a Harrachovem. "Po úterním sněžení a následném ochlazení byla silnice namrzlá. Volali nám policisté i řidiči, že je zledovatělá, tak jsme tam vyslali sypače," uvedl Pospíšil. Zimní údržbu silničáři nad ránem prováděli také na Horních Mísečkách a Benecku. "Sníh tam zůstal ležet na silnicích. Protože jde o úseky, které se chemicky neudržují, tak se provedl posyp inertním zdrsňujícím materiálem, aby se řidiči dostali tam, kam potřebují," řekl Pospíšil. Silnice v kraji jsou ale podle něj jinak převážně holé a suché. "Kromě Krkonoš a Jizerských hor je situace bezproblémová," dodal.

Podle předpovědi by dnes v Libereckém kraji mělo být zataženo až oblačno, místy se sněhovými přeháňkami. Odpoledne by měla oblačnost ubývat a srážky už budou ojedinělé. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi třemi až šesti stupni Celsia, na horách mezi nulou a minus třemi stupni. Vát bude čerstvý severní vítr, který může v nárazech dosahovat na horách až 108 kilometrů v hodině.

Na Žďársku dnes ráno komplikuje dopravu náledí

Náledí dnes dělá řidičům problémy na Žďársku. Kluzká vozovka komplikuje dopravu na silnici I/19 mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě a I/37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou. ČTK to řekl Vít Kryštof z dispečinku Krajské správy a údržby silnic v Jihlavě. Řidiči podle něj musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost.

"Během noci spadlo několik milimetrů sněhu, který roztál a vlhkost nad ránem kvůli nízkým teplotám pod nulou zmrzla," řekl Kryštof. Na udržení silnic ve sjízdném stavu vyslali silničáři dva sypače.

Na Vysočině je po ránu zataženo, vane čerstvý vítr, teploty se pohybují od nuly do minus tří stupňů Celsia. Zpočátku místy, postupně na většině území meteorologové očekávají občasné, přechodně místy i trvalejší sněžení. Večer ubývání srážek a později částečně i oblačnosti.

Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou minus jednoho až plus tří stupňů. Silný severní vítr může v nárazech ve vyšších polohách dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů v hodině a bude vytvářet sněhové jazyky.

Ve čtvrtek má být na Vysočině podle předpovědi oblačno až zataženo, během dne ojediněle přeháňky, v polohách nad 500 metrů sněhové. V noci klesnou teploty na nulu až minus tři stupně, nejvyšší denní vystoupí na dva až šest stupňů. Ve vyšších polohách bude místy stále hrozit tvorba sněhových jazyků.