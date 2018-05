Jemnice na Třebíčsku má díky spolku Jamník fyzický důkaz toho, že byla kdysi hornickým městem. V nejstarší části zvané Podolí se jeho členům podařilo po dlouhých letech hledání odkrýt dvě hornické štoly. Jednu z nich označuje mapa z roku 1832 jako starou. Podle odborníků může být dokonce středověká. Do asi 90 metrů dlouhých podzemních chodeb se dostali větrací šachtou. Práce na čištění štol trvaly přes pět let. Na snímku z 18. května 2018 předák spolku Jiří Máca ukazuje mechanickou lopatu.

Jemnice (Třebíčsko) - Jemnice na Třebíčsku má díky spolku Jamník fyzický důkaz toho, že byla kdysi hornickým městem. V nejstarší části zvané Podolí se jeho členům podařilo po dlouhých letech hledání odkrýt dvě hornické štoly. Jednu z nich označuje mapa z roku 1832 jako starou, podle odborníků může být dokonce středověká. Do asi 90 metrů dlouhých chodeb se členové spolku dostali větrací šachtou. Práce na čištění štol trvaly přes pět let, řekl předseda spolku Petr Vedra.

Mapa uložená v Geofondu v Kutné Hoře vznikla v době, kdy se v Jemnici uvažovalo o obnovení těžby. Záměr podle Verdy zřejmě překazil rozsáhlý požár města ve stejném roce. V druhé polovině 19. století už nebyly štoly v krajině nijak patrné. Lokalita sloužila jako pastvina, řekl Vedra. Podle archeologa Muzea Vysočiny Jihlava Davida Zimoly je objevení štol unikátní přinejmenším svou velikostí.

S objevem takového rozsahu nepočítal ani starosta Miloslav Nevěčný (ODS). "Je to zajímavá lokalita, kde už je co vidět, a na které je možné popsat způsob těžby a historii, která se ve městě dosud víceméně jen tradovala. Je to obrovský přínos," řekl.

Někdejší hornictví se ve městě ojediněle samo připomnělo propadnutím zeminy - třeba v roce 2011 při opravě silnice v Dačické ulici, kdy začala hlína mizet před očima bagristy. Že je to místo křížení štol, potvrdil i báňský úřad. Štoly ale byly z větší části zničeny při výstavbě silnice, uvedl Vedra.

Velký objev na amatérské horníky čekal na protější straně údolí. V říjnu 2012 odkryli ústí starší štoly Jan Nepomucký. S určením přesného místa vstupu jim pomáhali proutkaři. Po odkrytí byla přední část zatopená přibližně metrem vody. Do štoly proto sestoupili až mnohem později 14 metrů hlubokou větrací šachtou.

Veškerou zeminu těžili ručně nebo odváželi pomocí malého kolejového vozíku. Těžká práce skončila v okamžiku, kdy se jim podařilo odkrýt novější štolu Theresie. "Bylo to pět let usilovné práce než jsme středověkou štolu vyčistili. Když jsme pak narazili na novější, ve které jsme nemuseli na nic sáhnout, skoro jsme tomu nevěřili," řekl Vedra.

V novější štole, která je ale možná jen znovu přetesanou štolou středověkou, jsou patrné závrty pro střelný prach. Na stěnách zbyly i jílové ucpávky prachu. Starší štola je celá tesaná ručně, na stěnách jsou patrné saze od ohně. Nahřívání kamene byla metoda používaná před střelným prachem. Nahřátý a prudce zchlazený kámen totiž praskal, a šel pak snáze lámat. Dno starší šachty dosud kryje vrstva bahna, v níž jsou možná ukryté předměty, které by odborníkům mohly lépe určit dobu vzniku štoly.

Provozovatelem štol, které jsou na mapě z 19. století pojmenované Theresie a Jan Nepomucký, je Jamník, podle Vedry zřejmě jediný spolek v republice, který má od Českého báňského úřadu povolenou hornickou činnost.

Jemnice jako město je zmiňována v roce 1227 listinou Přemysla Otakara I. Hornická osada zde ale zřejmě byla již mnohem dřív. Těžilo se zde stříbro a možná i zlato. Jak uvádí web města, podle jam a jamníků, kteří získávali rudu z jam, vznikl i název města.