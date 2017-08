Jablonec - Bosenský fotbalista Mirzad Mehanovič předčasně ukončil své působení v Jablonci. S vedením Severočechů se dnes podle klubového webu dohodl na rozvázání smlouvy, která měla původně vypršet až na konci června 2019.

Mehanovičův konec v Jablonci přišel jen den po incidentu v nedělním ligovém utkání se Zlínem. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník naštvaně reagoval na to, že byl po prvním poločase střídán.

"Prostě se mu nelíbilo střídání, ale on je od toho, aby hrál, a já jsem od toho, abych rozhodoval, kdo půjde na hřiště. Takže vůbec neberu v úvahu nějaké tohle, co se mu nelíbí, to není na něm. To nebyla správná reakce," řekl po zápase na tiskové konferenci jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Mehanovič působil v jabloneckém A-týmu od loňského léta. V minulé ligové sezoně si připsal 25 startů a šest branek, na začátku tohoto ročníku zasáhl do všech pěti kol a dal jeden gól. Dalších šest ligových zápasů odehrál za Mladou Boleslav.