Praha - V Jablonci nad Nisou prodala firma Karapetjan zhruba 1,9 tuny kuřecího masa, které obsahovalo bakterie způsobující salmonelózu. Datum spotřeby masa bylo do posledního ledna, lidé jej však mohou mít zamražené doma. Celkem do Česka přišlo z Polska 3,6 tuny závadného masa, část veterináři stáhli, část šla do odpadu při úpravě. Dnes o tom informovala Státní veterinární správa (SVS).

Větší část masa prodala firma jako nebalené ve své podnikové prodejně v centru Jablonce. Zákazníci mohou maso vrátit. Kuřecí prsní řízky a stehna se prodávala mezi 25. a 27. lednem.

Přes 1,26 tuny masa veterináři našli v mrazírně prodejny, bude zlikvidováno v asanačním podniku.

Veterináři dostali informace o nebezpečné zásilce systémem rychlého varování RASFF, kam je vložilo Nizozemsko. Tam šla také zásilka od stejného polského dodavatele.

Do organismu bakterie pronikají výhradně ústy a vylučují se stolicí, případně močí. K přenosu nákazy dochází potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou. Salmonelu lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny.

"Zejména u kuřecího masa je proto nutné brát na tuto skutečnost při přípravě zvláštní zřetel a nikdy jej nekonzumovat v syrovém či polosyrovém stavu. Nutné je rovněž dodržovat veškerá hygienická pravidla," dodal mluvčí SVS Petr Pejchal. Pro silného a zdravého jedince nebývá onemocnění obvykle nebezpečné. Ohroženi mohou být starší či nemocní lidé a malé děti, hůře se totiž vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin.

Naposledy se ve větším množství objevila bakterie v polském kuřecím mase předloni během prázdnin v Bruntále. I tehdy byla zásilka 210 kilogramů už prodaná. O několik měsíců dříve šlo o dvě třítunové zásilky.