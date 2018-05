Jablonec nad Nisou - V Jablonci nad Nisou hořela dnes ráno opravovaná střecha městského bazénu. Hasiči evakuovali osm lidí. Požár se obešel bez zranění a zřejmě vznikl při svařování lepenky na střeše. Bazén byl uzavřen. ČTK to řekli mluvčí hasičů a provozovatel areálu.

Požár byl hasičům nahlášen v 6:38. "V době příjezdu hasičů se ze střechy budovy valil černý kouř a viditelné byly i plameny," uvedla krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

Uvnitř se nacházelo osm lidí, kteří museli budovu z preventivních důvodů opustit. "Bylo tady sedm návštěvníků, ale v té chvíli v bazénové hale nějaké známky o požáru nebyly," řekl ČTK Milan Matura z městské společnosti Sport Jablonec, která plavecký stadion z roku 1987 provozuje.

Požár zasáhl střešní konstrukci o rozloze 30 krát 30 metrů a část bočního opláštění budovy. Požár likvidovalo šest hasičských jednotek, které měly k dispozici i výškovou techniku a velkoobjemovou cisternu. "Požár se podařilo lokalizovat rychle, zhruba půl hodiny od zahájení zásahu," dodala Bílková. Hasiči poté ještě museli konstrukci střechy částečně rozebrat. "Abychom odhalili případná skrytá ohniska. Protože je sucho, a když foukne, aby se to nerozhořelo znovu," dodala.

Škoda se bude teprve zjišťovat, podle prvního odhadu bude řádově v desítkách tisíc korun. "Pravděpodobnou příčinou požáru byla práce s otevřeným ohněm při rekonstrukci střechy," řekla Bílková. Podle Matury zřejmě požár vznikl při svařování lepenky. Bazén musel být uzavřen. "Protože jsou porušené střešní konstrukce a došlo ke spadu popílku do bazénové vody," řekl Matura. Plánovaná odstávka bazénu měla začít 1. června, podle Matury ale do té doby zcela jistě neotevřou. Nemělo by smysl na několik dnů otevírat. "Musí se vypustit bazénová voda a jen ohřátí vody by trvalo čtyři dny. Odstávka tak začne už teď," dodal.

V jabloneckém městském bazénu s návštěvností přes 150.000 lidí se pracuje od dubna a hotovo by mělo být v říjnu. Veřejnosti by ale měl být bazén znovu přístupný ještě před dokončením rekonstrukce. Pokud nenastanou komplikace, provozovatel ho chce znovu otevřít na konci července. Rekonstrukce střechy a zateplení nevyhovujícího zasklení bazénové haly by měly stát zhruba 35 milionů korun.