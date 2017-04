Letecký útok v syrské provincii Idlib si dnes vyžádal nejméně 100 obětí a 400 raněných. Oznámil to svaz syrských záchranných organizací (UOSSM). Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) původně hovořila o 58 raněných. SOHR tvrdí, že útočila letadla syrské vlády či jejího podporovatele Ruska a že byl použit toxický plyn. Americká vláda je přesvědčena, že byl použit sarin. Syrská armáda dnes ale opět odmítla, že používá chemické zbraně, a ruské ministerstvo obrany popřelo, že by jeho letadla dnes v daném místě útočila. Na snímku ošetřování oběti útoku.

Damašek/Jeruzalém - Izraelský bezpečnostní kabinet souhlasil s tím, že je možné zvážit léčbu syrských dětí zasažených při chemickém útoku minulý týden v provincii Idlib. V Izraeli bylo od roku 2013 přijato k ošetření asi 3000 raněných Syřanů. Byli to ale lidé, kteří se dopravili na Golanské výšiny, jež Izrael zčásti kontroluje. Převoz raněných z Idlibu je podle některých bezpečnostních činitelů problematický.

Pro návrh byli všichni členové kabinetu odpovídajícího za bezpečnost kromě ministra obrany Avigdora Liebermana. Ministr poukázal na to, že věc bude nutné koordinovat s Tureckem a že to považuje za obtížné. Provincie Idlib je na hranici s Tureckem a jeho vojáci jsou na severu Sýrie přítomni. Několik desítek raněných bylo převezeno do Turecka.

Při útoku bylo v úterý zasaženo město Chán Šajchún, kde zemřelo přes 80 lidí a kolem čtyř set bylo zraněno. Mezi oběťmi je podle posledních zpráv 27 dětí. Z provedených pitev vyplývá, že lidé byli vystaveni sarinu. Útok se připisuje syrské armádě, která to ale popírá.

S návrhem přijmout raněné děti přišel ministr vnitra Jisrael Kac. Izrael by podle něj měl být vzhledem k historii Židů morálním příkladem.

Úřad premiéra Benjamina Netanjahua oznámil, že se o návrhu nehlasovalo, pouze se o něm jednalo.

Netanjahu chemický útok odsoudil a řekl, že podporuje odvetný krok USA. Americká armáda v pátek zaútočila střelami tomahawk na syrskou základnu Šajrát, kde poničila letadla a infrastrukturu. Netanjahu prohlásil, že USA zaútočily z morálních důvodů.

Izrael se drží stranou syrského konfliktu a s výjimkou úderů na muniční konvoje Hizballáhu do něj nezasahuje. Nepřijímá ani syrské uprchlíky. Debata o přijetí 100 syrských sirotků začátkem roku vyzněla do ztracena.