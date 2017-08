Řím - Ve čtyřech italských nemocnicích zůstává 13 zraněných z českého autobusu, který v pátek večer havaroval v Itálii. ČTK to dnes řekla konzulka Jana Karfíková. Podle majitele cestovní kanceláře Mayer & Crocus Petra Majera je nyní již většina klientů na cestě z Itálie do vlasti. Příčinu nehody, která se stala v malé obci Ronzone mezi Bolzanem a Trentem, budou vyšetřovatelé znát zhruba za týden, uvedla Karfíková.

Čeští diplomaté dnes podle ní pro odjíždějící zařizovali poslední věci u karabiníků, vydávání osobních věcí, dokumentů a všeho, co se posbíralo okolo autobusu. Osobní věci a doklady se takto podle ní vrátí i zraněným do nemocnic.

Při nehodě autobusu s asi 40 turisty, který patřil CK Mayer & Crocus, utrpěly zranění dvě desítky osob, řidič zemřel. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové se většina zraněných zřejmě vrátí do Česka během příštího týdne a někteří v závislosti na svém zdravotním stavu později. Dopravu jim zajistí pojišťovna.

Podle Lagronové se 25 lidí dnes vrací autobusem a čtyři osoby odjely zpět do Česka už v sobotu. Jeden z cestujících zůstává v Itálii jako doprovod jedné zraněné turistky. Majer ČTK řekl, že v náhradním autobusu se dvěma řidiči a průvodkyní je 22 klientů.

Na otázku ohledně možné příčiny nehody, kterou mohlo být podle italských médií selhání brzd, konzulka Karfíková odpověděla, že oficiálně to potvrdit nemůže. "O příčině se tady na policejní stanici spekuluje a (policie) ji tuší. Autobus si vzali a aby měli jistotu, potřebují týden," řekla Karfíková.

Co se přesně stalo, vyšetřuje policie. Podle Majera jeden z cestujících, který je povoláním automechanik, popsal, že autobus jel se zařazeným druhým rychlostním stupněm. Při přeřazení na třetí stupeň se údajně něco stalo. Následně řidič vozidlo strhl do protisvahu. "Co se přesně stalo, ale nevíme, to zjišťuje policie," řekl Majer.

Cestovní kancelář prý nikdy v minulosti v podobné nehodě nefigurovala. "Nikdy se nám nic podobného nestalo, maximálně tak, že autobusu někdo na parkovišti rozbil okno," řekl. Vůz měla kancelář pronajatý od soukromé rodinné firmy. "Řidič byl profesionál na svém místě," řekl Majer.

Cestovní kancelář se chystá v pondělí poslat všem klientům dopis. Rovněž začne řešit odškodnění. Lidem bude vracet peníze a ve spolupráci s pojišťovnou bude řešit i odškodnění za újmy na zdraví.

Podle Majera bylo velké štěstí, že deset klientů zrovna v pátek na výlet nejelo, šlo přitom o lidi, kteří měli sedadla na místech za řidičem.

Video: V Itálii havaroval autobus s českými turisty, řidič zemřel 05.08.2017, 18:50, autor: Giornale Alto Adige & Trentino/Studio Pellegrini - Cle, zdroj: ČTK/Giornale Alto Adige & Trentino/Studio Pellegrini - Cles