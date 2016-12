Ankara - Celkem 31 osob zadržely dnes turecké úřady během razií v Istanbulu kvůli podezření, že jsou napojené na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Informoval o tom dnes list Daily Sabah. Turecko se v srpnu zapojilo do bojů v Sýrii. Za důvod intervence Ankara označila mimo jiné boj proti radikálům z IS.

Celkem měla dnes policie zatykače na 41 lidí údajně napojených na radikály z IS, kteří se přihlásili k několika teroristickým útokům na tureckém území. Po deseti osobách policisté nadále pátrají.

Turecko se zapojilo do bojů v Sýrii v srpnu. Boj proti takzvanému Islámskému státu byl podle Ankary jedním za hlavních motivů tohoto kroku. Dalším byl boj proti Kurdům. Turecko na jihovýchodě svého území bojuje s teroristickou organizací Strana kurdských pracujících (PKK), za teroristy ale považuje také milice syrských Kurdů, které ovládají značnou část syrského území podél hranice s Tureckem.

Právě kvůli údajné podpoře kurdských teroristů dnes turecká policie zadržela v Istanbulu místopředsedkyni parlamentu z opoziční prokurdské Lidově demokratické strany (HDP) Pervin Buldanovou. Viní ji z propagace terorismu a podpory kurdských povstalců. Podle agentury AP ji policie předvedla kvůli "dodatečnému podání vysvětlení", Buldanová to ale odmítla.

Turecká policie kvůli obviněním souvisejícím s terorismem vyšetřuje většinu z 59 poslanců HDP. Dvanáct zákonodárců prokurdské strany je dokonce ve vyšetřovací vazbě včetně spolupředsedů Selahattina Demirtaşe a Figen Yüksekdagové.