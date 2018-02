Teherán - Teherán zatím nepotvrdil zprávu místní samosprávy o nálezu vraku letadla, které v Íránu v neděli havarovalo s 65 lidmi na palubě. Podle agentury Reuters nález ohlásil představitel provincie Bojerahmad a Kohgílúje, ale mluvčí íránského úřadu pro civilní letectví vzápětí uvedl, že informaci nemůže potvrdit. Čtyřiadvacet let staré letadlo společnosti Iran Aseman Airlines se za mlhy zřítilo v horách a předpokládá se, že pád stroje do obtížně přístupné oblasti nikdo nepřežil.

Trosky se našly u vesnice Dengezlu v okrese Semirom v provincii Isfahán, tvrdí představitel sousední provincií Bojerahmad a Kohgílúje, kam letoun směřoval. Zpravodajský web BBC píše, že letadlo narazilo do hory Dinar v pohoří Zargos, asi 20 kilometrů od města Jásúdž.

"Stojíme před naprostou záhadou. O nehodě nevíme vůbec nic," citovala agentura Tasním ministra dopravy a městského rozvoje Abbáse Achúndího.

Írán požádal evropské státy a Čínu o pomoc při pátrání po troskách s pomocí satelitních snímků, uvedla agentura ISNA.

Pracovník Červeného půlměsíce mezitím oznámil, že nedaleko Dengezlu se našlo "tmavé místo", které může signalizovat, že tam letoun havaroval.

Záchranáři z Červeného půlměsíce, dobrovolníci a armáda byli zapojeni do pátrání. Operaci nicméně komplikují šestnáctistupňové mrazy, uvedl Červený půlměsíc. Írán při pátrání využívá mimo jiné bezpilotní letouny.

Podle webu nadace pro bezpečnou leteckou dopravu (Flight Safety Foundation) byl stroj 24 let starý a před třemi měsíci byl opět uveden do provozu poté, co byl šest let v hangáru.

Stroj ATR-72 na vnitrostátní lince mířil z metropole Teheránu do města Jásúdž na jihozápadě Íránu. Výrobce ATR uvedl, že příčina nehody zatím není jasná.

Polosoukromé aerolinky Iran Aseman Airlines jsou třetí největší íránskou leteckou společností co do počtu vlastněných letadel. Zajišťují především vnitrostátní dopravu, ale i některé mezinárodní lety. Podle agentury DPA Evropská komise nedávno tuto firmu kvůli stavu jejích letadel přidala na černou listinu aerolinek, které do zemí EU létat nesmějí.

Aerolinky Aseman mají na kontě dvě havárie. V roce 1994 se poblíž íránského města Natanz zřítil stroj F.28 s 66 lidmi na palubě a v srpnu 2008 Boeing 737 se 74 lidmi na palubě havaroval v Kyrgyzstánu. V obou případech neštěstí nikdo nepřežil.

Na technickém stavu íránských dopravních letadel se nepříznivě podepsaly dlouholeté mezinárodní sankce, kterým byl Írán vystaven; k leteckým nehodám v zemi podle agentury AP dochází pravidelně.