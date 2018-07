Jakarta - Nečekaný dopad měl v Indonésii nedávný světový šampionát ve fotbale. V zemi o více než pětinu stoupla cena vajec, která tak byla nejdražší za poslední dva roky. Mistrovství výrazně podpořilo spotřebu, neboť lidé během sledování zápasů doma konzumovali oblíbené nudle s vejci, napsala agentura Bloomberg.

Kvůli nízkým zásobám vajec a silné poptávce po nich musela do situace na trhu zasáhnout vláda. Do metropole Jakarty a okolí nechala dovézt 100 tun vajec a dodávky poslala i do dalších měst, řekl Bloombergu ministr zemědělství Amran Sulaiman.

V Indonésii, kde miliony lidí přežívají s necelými dvěma dolary (44 korunami) na den, jsou vejce jedním z hlavních a levných zdrojů bílkovin. Farmáři ale mají nyní vajec málo, protože nosnice zabíjejí kvůli rostoucí poptávce po mase.