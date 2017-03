Indian Wells (USA) - Tenista Jiří Veselý ukončil sérii porážek na ATP Tour a po vítězství 6:4, 2:6 a 6:1 nad Argentincem Renzem Olivem postoupil do druhého kola v Indian Wells. V něm se třiadvacetiletý Čech utká s o deset let starším a 27. nasazeným Gillesem Müllerem z Lucemburska. Karolína Plíšková otočila zápas proti Portoričance Mónice Puigové ze stavu 0:3 ve třetím setu a po výhře 1:6, 6:4, 6:4 postoupila do třetího kola. Dál jdou také dvojče světové trojky Kristýna Plíšková a nasazená sedmnáctka Barbora Strýcová.

Veselý se dnes v Kalifornii dočkal prvního vítězství na okruhu po téměř dvou měsících a čtyřech porážkách za sebou. Přes první kolo naposledy přešel v Aucklandu v lednové generálce na Australian Open.

Loňská semifinalistka "pátého grandslamu" Plíšková v dosavadních třech vzájemných duelech s Puigovou neztratila ani set, při svém vstupu do turnaje však prohrála úvodní sadu hladce za půl hodiny 1:6. Favorizované Češce se podařilo získat druhý set a srovnat, ale v úvodu rozhodující sady měla navrch olympijská vítězka z Ria Puigová.

Plíšková však zabojovala, od stavu 0:3 vyhrála šest ze sedmi gamů a po dvou hodinách slavila postup. "Jsem ráda, že jsem dnes měla svůj servis. Hodně mi pomohl, zvlášť když jsem v třetím setu prohrávala 0:3," uvedla Plíšková. "Soupeřka hrála opravdu dobře, posílala rychlé a dlouhé míče, čímž mi ztěžovala moji hru," dodala vítězka dvou letošních turnajů.

Českou jedničku v utkání brzdily nevynucené chyby, kterých předvedla 34 oproti 19 vítězným úderům. Ještě více minel (37) však nasbírala její soupeřka.

V třetím kole se Plíšková utká s Irinou-Camelií Beguovou z Rumunska. "V Austrálii s ní hrála má sestra, vím, že má dobré údery. Má opravdu slušný bekhend," uvedla Karolína Plíšková.

Její dvojče Kristýna deklasovala za 65 minut 6:0, 6:3 třiatřicátou nasazenou Darju Kasatkinovou z Ruska. Její další soupeřkou bude turnajová pětka Dominika Cibulková ze Slovenska.

Přes dvě a půl hodiny strávila na kurtu Strýcová, jež aktuálně 104. hráčku světa Saru Erraniovou z Itálie zdolala po boji 6:4, 5:7 a 6:2. Ve třetím kole se česká fedcupová vítězka střetne s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch): Muži (dotace 7,913.405 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Veselý (ČR) - Olivo (Arg.) 6:4, 2:6, 6:1, Južnyj - Medveděv (oba Rus.) 6:4, 6:4, Anderson (JAR) - Gaio (It.) 6:1, 6:4, Fritz (USA) - Paire (Fr.) 6:3, 6:2, Herbert (Fr.) - Bellucci (Braz.) 7:6 (7:5), 6:7 (1:7), 6:3, Edmund (Brit.) - Elias (Portug.) 6:1, 6:3, Bagnis (Arg.) - Benneteau (Fr.) 5:7, 6:4, 6:2, Zeballos (Arg.) - Copil (Rum.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:4, Pella (Arg.) - García-López (Šp.) 4:6, 7:5, 6:2, Delbonis (Arg.) - Kuzněcov (Rus.) 6:3, 6:4, Struff (Něm.) - Giraldo (Kol.) 6:3, 6:4, Young - Kozlov (oba USA) 7:5, 7:6 (7:5), Robert (Fr.) - Sela (Izr.) 6:4, 6:4, Evans (Brit.) - Brown (Něm.) 6:1, 6:1, Laaksonen (Švýc.) - Čorič (Chorv.) 3:6, 6:4, 6:2, Džazírí (Tun.) - Mahut (Fr.) 6:3, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Bautista, Verdasco (Šp.) - Berdych, Petzschner (ČR/Něm.) 7:6 (7:5), 4:6, 10:3. Ženy (dotace 7,699.423 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (3-ČR) - Puigová (Portor.) 1:6, 6:4, 6:4, Strýcová (17-ČR) - Erraniová (It.) 6:4, 5:7, 6:2, Kristýna Plíšková (ČR) - Kasatkinová (33-Rus.) 6:0, 6:3, Cibulková (5-SR) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 3:6, 6:3, Muguruzaová (7-Šp.) - Flipkensová (Belg.) 6:2, 6:3, Kuzněcovová (8-Rus.) - Larssonová (Švéd.) 7:6 (7:3), 6:4, Bacsinszká (15-Švýc.) - Niculescuová (Rum.) 7:5, 6:2, Bertensová (18-Niz.) - Bencicová (Švýc.) 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (19-Rus.) - Kontaveitová (Est.) 6:4, 6:4, Beguová (29-Rum.) - Chiricová (USA) 6:1, 7:5, Dayová (USA) - Lučičová-Baroniová (32-Chorv.) 6:4, 5:7, 7:5, Kontaová (11-Brit.) - Watsonová (Brit.) 6:4, 6:4, Gavrilovová (24-Austr.) - Wickmayerová (Belg.) 6:2, 7:6 (7:5), Vinciová (26-It.) - Brengleová (USA) 7:6 (7:5), 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: Hradecká, Siniaková (ČR) - Dabrowská, Watsonová (Kan./Brit.) 4:6, 6:3, 10:1.