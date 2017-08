Praha - V egyptské Hurgadě uvízlo kvůli poruše letadla společnosti Travel Service několik desítek klientů cestovní kanceláře Fischer. Odlétat měli v sobotu odpoledne, dnes odpoledne však stále byli v egyptském hotelu. Někteří z nich si stěžovali na špatnou komunikaci ze strany cestovní kanceláře Fischer. Její mluvčí Jan Bezděk ČTK řekl, že delegáti klientům poskytují maximum informací, o dalším postupu ale musí rozhodnout společnost Travel Service. Její vyjádření ČTK zjišťuje.

Letadlo mělo z Hurgady odlétat v sobotu ve 14:35 do Bratislavy. "Po prvním hlášení závady jsme seděli v letadle asi tři hodiny, než přišli technici. Poté letadlo odrolovalo, ale závada se ohlásila zase. Byli jsme proto vpuštěni zpět do letištní haly, dostali jsme pití a kousek bábovky," řekl ČTK jeden z turistů Jiří Polášek. Znovu se lidé do letadla prý dostali až večer, ale problém se objevil opět a tak byli po půlnoci odvezeni do hotelu.

"Jde o problém s letadlem, který ale řeší Travel Service. Turisté jsou nyní na hotelu, mají zajištěnu stravu all inclusive a je o ně postaráno," řekl Bezděk.

Polášek si stěžuje, že turisté nemají dostatek informací. Nejprve byl podle něho odlet posunut na dnešních 09:00, posléze na 12:30, nyní je aktuální informace 17:00. "Neměl bych problém s tím, kdyby řekli, že tu budeme dva dny a potom letíme. Ale tohle odsouvání se nám nelíbí," řekl. Někteří lidé se navíc podle něho už bojí znovu do stejného letadla nastoupit. "Naši delegáti jsou s klienty ve spojení a snaží se je o vývoji informovat. Vše ale záleží na tom, kdy bude moci letadlo do vzduchu a o tom musí rozhodnout letecká společnost," dodal Bezděk. Zatím nemá od Travel Servicu informaci, kdy bude letadlo schopné odletět.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Loni společnost přepravila téměř 6,3 milionu cestujících. Firma na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku a v Maďarsku, významný podíl trhu má v Polsku. Zároveň je spolumajitelem Českých aerolinií, ve kterých drží 34procentní podíl.