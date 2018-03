Hradec Králové - V areálu hradecké univerzity dnes začala výstava jediné kopie takzvané Ďáblovy bible na světě. Je k vidění v Galerii T v objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové v areálu Na Soutoku. Výstava potrvá do 24. března. Knihu zapůjčil její tvůrce, knihař Jiří Fogl ze Žamberka. Kniha je přesnou napodobeninou originálu.

"Měli jsme co dělat, abychom knihu ve třech z auta vytáhli. Je velmi těžká a samozřejmě při manipulaci s ní je potřeba být velmi opatrný. Byť je to kopie, tak má velkou hodnotu, je jediná svého druhu na světě. Proto se s ní zachází skoro jako s originálem," řekl ČTK Tomáš Dvořák, jeden z organizátorů výstavy, který se dnes podílel na převozu knihy do Hradce Králové.

Codex gigas (Obrovská kniha) je největší rukopisnou knihou světa, váží 75 kilogramů. Je svázána v dřevěných deskách potažených světlou kůží a opatřených kovovým zdobením. Rozměr desek je 920 krát 505 krát 220 milimetrů. Původně obsahovala kniha 320 pergamenových listů, tedy 640 stran, o velikosti 890 krát 490 milimetrů. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Odstraněné listy pravděpodobně obsahovaly řeholní pravidla benediktinského řádu.

Vystavená kniha je přesnou kopií co do váhy, použitých barev a písma. Podle Dvořáka nikdo na světě takto věrnou kopii ještě neudělal. "Pan Fogl kopii vytvořil před 10 lety za použití starých technik, už tím je výjimečná. Trvalo mu to asi tři měsíce, dělal na tom 12 hodin denně," řekl ČTK Dvořák.

Ve středověku byla kniha přirovnávána k sedmi divům světa. Do knihy je latinsky vepsán text nejen celé bible, ale i Kosmova kronika česká, zaklínadla, řada různých traktátů a menších spisů, kalendář s nekrology, seznam podlažického bratrstva, spisy o aritmetice a různé dobové záznamy. Originál knihy je uložen ve Švédsku, které ji získalo jako kořist za třicetileté války v 17. století. "Když byl v roce 2007 v České republice originál, tak se podařilo vytvořit kopie výtisků. Švédská vláda ale dovolila okopírovat ze zhruba 620 stran asi jen jednu třetinu. V kopii jsou proto některé strany bílé," řekl Dvořák. Podle něho jednomu člověku by ve středověku vyhotovení originálu trvalo 15 až 20 let.

Lidový název Ďáblova bible získal rukopis díky postavě čerta vyobrazené na jedné z jeho stránek. K obrázku se váže legenda, podle které ďábel pomohl neobyčejně rozsáhlý text sepsat mnichovi za jedinou noc. I přes tuto pověst nebyl Codex gigas nikdy zatracen inkvizicí. Výstava je otevřená jen ve všední dny, vstupné je dobrovolné.