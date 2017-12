Hradec Králové - Silnice v Královéhradeckém kraji jsou po chemickém posypu mokré, sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách Trutnovska a Rychnovska leží na silnicích druhých a třetích tříd zbytky rozbředlého sněhu a v Orlických horách i vrstva ujetého sněhu krytá inertním posypem. V horských oblastech se ojediněle může na silnicích tvořit námraza. Vyplývá to z dnešního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Dnes ráno bylo v kraji oblačno až zataženo, teploty se pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia, v Orlických horách a Krkonoších bylo kolem minus pěti stupňů Celsia a na hřebenech Krkonoš kolem minus deseti stupňů Celsia.

Meteorologové v kraji na dnešek předpovídají zpočátku oblačno, postupně až polojasno, k večeru od západu zataženo, později sněžení, které bude přecházet v déšť, ojediněle i mrznoucí. Může se tvořit ledovka. Nejvyšší denní teploty budou od plus jednoho stupně Celsia po minus dva, v 1000 metrech na horách kolem minus pěti stupňů Celsia. Pozdě večer se má začít oteplovat. Odpoledne by měl vítr začít zesilovat, na horách by mohl v nárazech dosahovat až 90 kilometrů v hodině.