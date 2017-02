Praha - Ve 2. kole Evropské ligy končí týmy hned tří českých fotbalistů. Legia Varšava s Tomášem Necidem a Adamem Hlouškem vypadla po prohře 0:1 na hřišti Ajaxu Amsterodam. Osmanlispor s Václavem Procházkou doma prohrál 0:3 s Olympiakosem Pireus. Turecký celek nevyužil nadějnou bezbrankovou remízu z prvního duelu v Řecku. Dva góly dal íránský útočník Karim Ansarifard.

I v odvetě se hrálo dlouho bez branek, na čemž měl podíl i Procházka, který nechyběl v základní sestavě domácího týmu. Jenže krátce po změně stran defenziva Osmanlisporu neuhlídala rohový kop a Ansarifard nasměroval Olympiakos za postupem. U druhého inkasovaného gólu byl i Procházka, který se nechal ve vápně obejít přihrávajícím Andrutsosem.

Také mezi Ajaxem a Legií byl po prvním utkání stav 0:0 a odvetu rozhodl jediný gól. Ve 49. minutě domácí rozebrali obranu Legie a Nick Viergever dorazil míč do odkryté branky. Hloušek odehrál za Legii celé utkání, Necid nastoupil v 73. minutě, ale ani on vyřazení neodvrátil. V sestavě Ajaxu chyběl zraněný Václav Černý.

V soutěži tak vedle Černého zůstává z českých fotbalistů už jen Jakub Brabec, který pomohl Genku k postupu přes Astru Giurgiu. Po úvodním výsledku 2:2 stačila belgickému celku výhra 1:0. Na udržení čistého konta se podílel i Brabec, který odehrál celý zápas.

Dramatický průběh měl souboj Petrohradu s Anderlechtem. Ruský gigant doma smazal prohru 0:2 z prvního duelu a vedl už 3:0, na všech gólech se přitom podílel Giuliano. Jenže v poslední minutě se hlavou prosadil Isaac Kiese Thelin a zařídil Anderlechtu postup zásluhou gólu vstřeleného na hřišti soupeře.

Ani obří chyba Jannika Vestergaarda nezabránila Mönchengladbachu k postupu přes Fiorentinu. Dánský stoper při rozehrávce promáchl a upadl, čímž umožnil Borjovi Valerovi snadný gól už na 2:0, jenže hosty zachránil útočník Lars Stindl. Během jedenácti minut vsítil hattrick, nejrychlejší v Evropské lize od září 2014, a zařídil výhru 4:2 znamenající postup.

Hattrickem se blýskl také Nabil Fékir, který pomohl Lyonu k výhře 7:1 nad Alkmaarem.

V soutěži končí Tottenham, který doma nenapravil úvodní prohru 0:1 s Gentem a jen remizoval 2:2. A to i vinou toho, že 50 minut hrál bez vyloučeného Dele Alliho, který ostře zajel do protihráče šlapákem. I v deseti se Tottenham dostal do vedení 2:1, ale potřebný třetí gól nevstřelil, naopak znovu inkasoval.

Hráči Manchesteru United naplnili ve středeční předehrávce předpoklady a postoupili do osmifinále Evropské ligy. Svěřenci Josého Mourinha v odvetě druhého kola vyhráli v St. Étienne i přes půlhodinové oslabení 1:0 a navázali na domácí triumf 3:0. Mezi nejlepší šestnáctku soutěže se dnes kvalifikovaly také Schalke a poprvé v historii FK Krasnodar.

Mourinho šetřil některé opory, ale v základní sestavě "Rudých ďáblů" nechyběli Paul Pogba, který si opět zahrál proti svému bratrovi Forentinovi, nebo autor hattricku z prvního zápasu Zlatan Ibrahimovic.

Už v 17. minutě otevřel skóre Henrik Mchitarjan, jemuž však gólovou radost ještě v první půli zkazilo zranění. Po hodině hry byl po dvou žlutých kartách během tří minut vyloučen stoper Eric Bailly, ale United náskok udrželi a počtvrté za sebou v EL neinkasovali.

Schalke, které si ze hřiště PAOK Soluň přivezlo slibný náskok 3:0, doma s řeckým soupeřem remizovalo 1:1. Německý tým poslal do vedení ve 23. minutě Alessandro Schöpf, krátce poté vyrovnal vlastním gólem Matija Nastasič.

Krasnodar v Istanbulu proti Fenerbahce uhrál remízu 1:1, která mu vzhledem k domácímu vítězství 1:0 stačila. Už v sedmé minutě se z první střely prosadil hostující Fjodor Smolov, před pauzou dal domácím naději Souza, jenže další góly už turecké mužstvo nepřidalo. Fenerbahce doma utnulo sérii sedmi pohárových výher.

Odvetná utkání 2. kola fotbalové Evropské ligy:

Fenerbahce Istanbul - FK Krasnodar 1:1 (1:1)

Branky: 41. Souza - 7. Smolov. První zápas: 0:1, postoupil Krasnodar.

Schalke 04 - PAOK Soluň 1:1 (1:1)

Branky: 23. Schöpf - 25. vlastní Nastasič. První zápas: 3:0, postoupilo Schalke.

AS St. Étienne - Manchester United 0:1 (0:1)

Branka: 17. Mchitarjan. ČK: 63. Bailly (United). První zápas: 0:3, postoupili United.

Osmanlispor - Olympiakos Pireus 0:3 (0:0)

Branky: 47. a 87. Ansarifard, 70. Elyounoussi. První zápas 0:0, postoupil Olympiakos.

APOEL Nikósie - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

Branky: 46. Sotiriu, 54. Gianniotas z pen. ČK: 65. Sotiriu - 90.+1 Iturraspe. První zápas 2:3, postoupil APOEL.

Ajax Amsterodam - Legia Varšava 1:0 (0:0)

Branka: 49. Viergever. První zápas 0:0, postoupil Ajax.

Zenit Petrohrad - Anderlecht 3:1 (1:0)

Branky: 24. a 78. Giuliano, 72. Dzjuba - 90. Thelin. První zápas 0:2, postoupil Anderlecht.

AS Řím - Villarreal 0:1 (0:1)

Branka: 16. Borré. ČK: 81. Rüdiger (AS). První zápas 4:0, postoupil Řím.

Besiktas Istanbul - Hapoel Beer Ševa 2:1 (1:0)

Branky: 17. Aboubakar, 87. Tosun - 64. Nwakaeme. První zápas 3:1, postoupil Besiktas.

Genk - Astra Giurgiu 1:0 (0:0)

Branka: 67. Pozuelo. První zápas 2:2, postoupil Genk.

FC Kodaň - Ludogorec Razgrad 0:0

První zápas 2:1, postoupila Kodaň.

Tottenham - Gent 2:2 (1:1)

Branky: 10. Eriksen, 61. Wanyama - 20. vlastní Kane, 82. Perbet. ČK: 40. Alli (Totenham). První zápas 0:1, postoupil Gent.

Fiorentina - Mönchengladbach 2:4 (2:1)

Branky: 15. Kalinič, 28. Valero - 44. z pen., 47. a 55. Stindl, 60. Christensen. První zápas 1:0, postoupil Mönchengladbach.

Olympique Lyon - AZ Alkmaar 7:1 (4:1)

Branky: 5., 27. a 78. Fékir, 17. Cornet, 34. Darder, 86. Aouar, 89. Diakhaby - 26. Garcia. První zápas 4:1, postoupil Lyon.

Šachtar Doněck - Celta Vigo 0:2 v prodloužení (0:1, 0:0)

Branky: 90. Aspas z pen, 108. Cabral. První zápas 1:0, postoupilo Vigo.